新华网 2026-07-24 11:55:41

7月23日，证监会召开党的建设暨监管工作座谈会，总结上半年系统党的建设和监管工作，分析当前形势，推动完成全年目标任务。证监会强调，要综合施策全力维护市场平稳运行，提升资本市场韧性。

证监会表示，今年以来，证监会系统深入落实“十五五”规划和新“国九条”部署安排，一体推进防风险、强监管、促高质量发展，不断夯实稳的基础、巩固严的氛围、积聚进的动能、激发新的活力，市场运行总体稳健活跃，重点领域风险持续收敛，全链条监管体系不断健全，深化投融资综合改革取得新突破，多层次市场功能有效发挥。

证监会强调，当前百年变局加速演进，地缘政治冲突持续，全球金融市场联动共振风险上升。同时，新一轮科技革命和产业变革加速突破，宏观政策面、基本面、资金面等方面的积极因素不断积聚，资本市场改革效应持续显现，市场整体具备较好的配置价值。必须坚定信心、保持定力，坚持稳中求进工作总基调，扎扎实实办好自己的事，更加注重把握好局部与全局、政策稳定性与灵活性、存量政策与增量政策、公平与效率等四方面关系，在识变应变中把握主动，在攻坚克难中实现新的发展，全力完成年初制定的目标任务，确保资本市场“十五五”良好开局。具体来看：

一是综合施策全力维护市场平稳运行，提升资本市场韧性。更加精准有效实施逆周期调节，推动中长期资金稳步提升入市规模和比例，加强应对全球市场波动和风险跨境传导的政策储备，筑牢防范外部风险冲击的防波堤防浪堤。

二是深化改革提升制度包容性适应性。落实落细投融资综合改革各项措施，更好发挥股票、基金、债券、期货市场功能。

三是从严监管维护市场“三公”。坚持打大打恶打重点，提高监管执法质效，依法严查严处财务造假、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，加强新型业务监管，推进人工智能在监管中的应用。

四是扶优限劣促进上市公司做优做强。进一步夯实财务造假综合惩防体系，更大力度推动上市公司规范治理，持续释放并购重组活力，推出更多典型案例。

五是分层分类推动行业机构高质量发展。健全证券公司“1+N+X”监管制度体系，加快落实推动基金公司规范发展的一揽子措施，尽快出台期货公司监管办法，大力促进私募基金规范健康发展。

六是防微杜渐守牢重点领域风险底线。坚决维护资本市场金融基础设施安全稳定，着力防范化解融资平台、房地产相关债券违约风险。

七是稳妥有序深化资本市场双向开放，进一步加强跨境监管合作。

来 源：新华网

原标题： 稳市场居首位 证监会明确监管工作七大重点

记者 吴黎华

本文转自：温州新闻网 66wz.com