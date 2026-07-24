情景剧：潮涌瓯江，澎湃千年的创新力量
温州新闻网 2026-07-24 17:44:00
7月21日晚上，“开局之年看中国 解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动仪式在温州园博园中国馆举行。现场精彩上演原创情景剧《潮涌瓯江，澎湃千年的创新力量》，以穿越叙事为载体，让《真腊风土记》作者、温州先贤周达观跨越时空而来，依次探访温州朔门古港考古遗址公园、温州数安港、浙江（华东）深远海风电母港、正泰产业基地、温州大黄鱼海洋牧场、温州园博园等地。场景交织之间，生动展现温州科创攻坚、产业升级、文旅融合、生态发展的崭新图景，勾勒出瓯越大地代代传承、生生不息的创新底色。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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