温州日报 2026-07-25 08:54:13

市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署我市贯彻落实意见；听取《温州市推进人工智能产业高质量发展实施方案》起草情况汇报。

温州网讯 昨日，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署我市贯彻落实意见；听取《温州市推进人工智能产业高质量发展实施方案》起草情况汇报。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在上海考察时的重要讲话精神，一体贯彻落实中央城市工作会议、省委城市工作会议部署要求，全面践行人民城市理念，高质量推进城市更新，加快建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。要深入实施新一轮“强城行动”，高质量推进“五城三园”建设，做好园博园可持续运营、长效赋能文章。要扎实推进“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，以“绣花功夫”实施精细化管理。要优化公共服务供给，聚焦“一老一小一弱”，精准配置医疗、养老、托幼、文化、商业等公共服务资源，建设完整社区和便民生活圈。要创新基层治理模式，积极探索社区党组织领导下的居委会、业委会、物业服务企业协调运行新模式，深化“共享社·幸福里”建设，让社区更好地成为服务群众的阵地，切实提升基层治理效能和群众满意度、幸福感。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述特别是在2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议上的主旨讲话精神，更大力度建设人工智能创新发展先行市、打造“AI示范应用第一城”。要提升产业能级，瞄准智能算力、数据要素、智能终端等重点领域，加快引进一批链主型、龙头型项目，做好企业梯队培育和产业集群建设，发挥数据安全赛道领跑优势，做大做强做优人工智能核心产业。要攻坚核心领域，增强“电力—算力—Token”全产业链思维，加快算力基础设施建设，创新探索算电协同发展新模式，因地制宜推动绿电、储能、算力项目一体规划建设运营。要优化发展生态，大力引育人工智能高层次人才和技能人才，加快建设应用型人才集聚区和培养基地，构建完善OPC创业支持体系，深化“AI行业翻译官”机制，让各类人工智能领域人才在温州“进得来、留得住、干得好”。要完善治理体系，迭代完善中国（温州）数安港数据安全合规体系，积极探索建立数据要素流通、算法治理等地方标准和规范，确保人工智能发展安全可靠、平稳有序。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记对重庆彭水县山体崩塌作出的重要指示精神，树牢底线思维、极限思维，以“时时放心不下”的责任感扎实做好防灾减灾工作，坚持“汛期不过、检查不停、整改不止”，紧盯地质灾害、森林火灾、暴雨洪涝和企业消防、道路交通等各行业领域安全生产风险隐患，突出“人防+技防”，发挥村社网格员作用，强化监测预警，深入排查整治，提升应急处置能力，压紧压实责任链条，切实守护好群众生命财产安全。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com