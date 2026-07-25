温州日报 2026-07-25 08:57:23

回顾园博会办会奋进历程，梳理实践成果，全面总结经验，进一步发挥园博赋能效应，以浙江风采、温州样板为新时代人民城市建设贡献智慧和力量。

温州网讯 昨天，第十五届中国国际园林博览会总结大会在温州园博园召开，深入贯彻落实习近平生态文明思想和中央城市工作会议精神，回顾园博会办会奋进历程，梳理实践成果，全面总结经验，进一步发挥园博赋能效应，以浙江风采、温州样板为新时代人民城市建设贡献智慧和力量。省委常委、市委书记张振丰，住房城乡建设部总工程师李晓龙出席大会并讲话。

承办第十五届中国国际园林博览会以来，温州锚定“百姓园博、国际园博、先锋园博、文化园博、全城园博”五大转型方向，高品质推进园博园建设，高标准做好运行保障，高站位开展品牌推介，高水平深化交流互鉴，办成了一届特色鲜明、精彩纷呈、享誉全国的园林盛会。在100天会期精彩呈现的基础上，温州将以园博园可持续运营发展为抓手，打造长三角浙闽赣知名文旅IP，接续办好润城惠民、永不落幕的园林盛会。

张振丰代表浙江省和温州市，向鼎力支持本届园博会举办的住房城乡建设部、兄弟城市以及广大建设者参与者致以诚挚感谢和崇高敬意。他说，本届园博会立足新时代美丽中国建设使命，紧扣城市内涵转型、城乡共富发展、对外开放升级核心方向，探索实现了从行业展会迈向全民盛会、从规模扩张迈向更新修复、从城市公园迈向公园城市、从静态承载迈向活态流动、从政府主导迈向多元参与的系统性变革，把最好的资源留给人民，走出一条国家级园林展会全域创新、系统突破、提质升级的实践路径。园博会圆满收官，离不开党中央、国务院的关心关怀和住房城乡建设部的悉心指导，是国家赋能、省市聚力、各界同心、全民共治结出的硕果。新起点上，温州将倍加珍惜园博会留下的宝贵财富，强化对标看齐的政治自觉，巩固城市跃升的发展基础，激扬众志成城的精神力量，赓续合作共赢的开放纽带，深入践行人民城市理念，做好永续运营、长效赋能等“后园博”时代文章，推动城市高质量发展再上新台阶。

李晓龙指出，第十五届中国国际园林博览会深入贯彻落实中央城市工作会议精神，办成了一届具有国际视野、彰显“世界风采”的开放盛会，一届弘扬中式美学、厚植“中国气韵”的文化盛会，一届赋能强城战略、凸显“温州特质”的民生盛会。本届园博会的成功举办，为全国城市依托园博平台赋能现代化人民城市建设树立了示范样板。希望浙江省和温州市深入总结办会经验，做好“自身运营可持续化”“辐射效应最大化”“合作交流常态化”等文章；要把以人民为中心的发展思想贯穿园林绿化工作全过程，聚焦群众现实期盼大力推动公园绿地开放共享、“口袋公园”建设等工作，持续扩大普惠性生态公共产品供给，不断完善城市绿地系统，为建设现代化人民城市夯实绿色基底。

省政府副秘书长陆伟利主持会议。省建设厅党组书记、厅长李跃旗介绍园博会承办有关情况。市委副书记、市长张文杰汇报园博会办会工作经验和《园博园可持续运营发展计划》。住房城乡建设部相关司局、国家相关学会和协会、浙江省直相关部门单位负责人，温州市领导张加波、施艾珠、王军等出席。

与会人员重温了百日园博盛会的精彩瞬间，共同回顾城市精彩蝶变成果。北京市、杭州市等参展城市代表，中国风景园林学会等园博会协办单位代表在会上作交流发言。

来 源：温州日报

原标题： 第十五届中国国际园林博览会总结大会召开

深入践行人民城市理念 打造润城惠民赋能发展永不落幕的园林盛会

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com