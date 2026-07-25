“万亿之城”向新而进！以科技创新塑造发展新优势

温州日报 2026-07-25 09:00:31

温州在国家战略布局中锚定前进方向，在创新中国版图上傲立“多维坐标”，城市创新格局和实力实现新跃升，全力推动创新温州建设全面成势，城市科技创新竞争力排名全国第26位。

温州网讯 瓯江潮涌，万物竞发。

“十五五”开局之年，面对区域竞争日益激烈、技术革命加速演进，跻身“万亿之城”的温州如何乘势而上、发力突破？

面对这道命题，温州清晰作答：坚定走好创新发展“华山一条路”，将创新进行到底——

围绕全力推动创新浙江建设全面成势，深入实施“创新温州八大工程”，做深做透“两篇大文章”，育强创新平台、壮大创新主体、优化创新生态，加快打造人工智能产业创新发展先行市、“AI示范应用第一城”；

深度融入上海（长三角）国际科创中心建设，推动一批温州元素项目纳入战略部署，赋能打造高能级创新平台矩阵；

大力实施企业研发机构培育“燎原计划”，全国首家“无区域”民营研究院——华峰集团材料研究院有限公司揭牌启航；

加快推进国家要素市场化配置改革试点，中国（温州）数安港在全国率先推行数据要素“四证同办”，投用全国首个数据价值智能定价体……

在起势之前落子，在定局之前成势。温州在国家战略布局中锚定前进方向，在创新中国版图上傲立“多维坐标”，城市创新格局和实力实现新跃升，全力推动创新温州建设全面成势，城市科技创新竞争力排名全国第26位。

孵化集群成片成势

加快绘制产业版图

大孵化器集群是重塑全域创新空间、培育硬科技企业、集聚青年创新人才的磁场沃土。

温州自2022年4月启动大孵化器集群战略以来，通过连续实施大孵化器集群培育行动计划，一个个活力创新场正在瓯越大地多点开花。

百盛璞跃国际科创中心于7月22日正式开园，20余家海内外优质科创企业及项目落户，覆盖人工智能、低空经济等前沿赛道。中国（温州）智能谷山水智创中心于今年4月投用，重点聚焦智能机器人、智慧医疗等产业领域，招引擎天曜机器人等29家人工智能企业……目前全市已布局建成370多个集创业、生活、商业服务为一体的孵化基地。

力拓发展新空间，竞逐产业新赛道。今年以来，我市推动大孵化器集群建设从孵化企业向培育产业迭代升级，加快形成以“一港五谷”为引领、“20”孵化器为示范的全域孵化格局，激发新质生产力孵化平台拔节生长，特别是人工智能产业集群的“底盘”持续壮大尤为抢眼——

数安港投用浙南地区最大规模具身智能6S中心，新招引优必选等具身智能二次开发企业14家，园区生态企业达1325家；云软件谷加快建设开源鸿蒙小镇，扩容人工智能计算中心算力，投用数智安全运营中心，依托科大讯飞产业加速中心，集聚AI上下游企业87家；新光谷引进致航科技火箭发动机项目，实现商业航天动力制造项目“零的突破”；智能谷新增人工智能孵化空间35万平方米，新招引游卡网络等人工智能企业322家。

以大孵化器集群建设为牵引，一幅城市向新、青年向上、共伴成长的新图景跃然眼前，越来越多的人选择“来温州·创未来”。

目前，我市孵化空间超1300万平方米，在孵企业1.5万家，青年双创人才增至15万余人、较四年前增长超12倍。今年以来，月均新增入孵企业超400家、双创人才超3500人，呈现每新增两名创业者便有一名扎根孵化器的集聚态势。

科技企业培优做强

创新成果不断涌现

一年上规、两年营收破亿，先后被认定为“国家高新技术企业”、国家专精特新“小巨人”企业……回眸锌芯钛晶从2021年创办以来的成长之路，正是我市精准培育创新型企业梯队、持续增强企业创新主体地位的生动缩影。

日前，由浙江大学温州研究院孵化企业——温州锌芯钛晶科技有限公司“AI驱动全固态钙钛矿量子点应用”项目，获得中央引导地方科技发展资金500万元，正是对这家“科技新小龙”企业创新实力的肯定。

近年来，我市持续健全企业梯度培育机制，今年上线高新技术企业培育数字化服务平台，新入库培育高企超1000家。目前，全市高新技术企业近5000家、省科技型中小企业超1.7万家，有力带动高新技术产业投资，支撑温州这座“万亿之城”创新突围。

提升企业自主创新能力，加强应用基础研究和关键核心技术攻关，打造企业“最强大脑”是关键。我市启动实施企业研发机构“燎原计划”，18条具体举措针对企业分类施策，统筹用地、金融、人才、政务、市场等各类要素向企业集聚，推动亿元以上制造业企业研发机构全覆盖。

与此同时，支持正泰、华峰等链主企业领衔联合高校、科研院所和上下游企业，组建41家创新联合体，加快探索“企业出题、政府助题、平台答题、车间验题、市场评价”模式，市级科研项目企业牵头或参与比例占近90%。

一家家金种子企业加速破茧，科技企业蔚然成林，创新热流在企业一线涌动，创新成果不断涌现——

江南阀门为实现我国火箭首次一子级可控回收、全球首次海上网系回收“双突破”提供有力配套保障；通力科技为全球最大打桩船“铁建大桥桩1”号配套高性能海洋工程装备；维眸生物自主研发的四款创新药均已进入临床阶段；iRest艾力斯特非侵入式脑机接口按摩椅量产上市……

打造“四最”创新生态

聚变创新要素资源

厚植创新创业沃土，建设创新品质城市，温州正加快构建“四最”创新生态，让人才、技术、资本、数据等创新要素高效耦合，推动发展动能从要素驱动向创新引领跃迁。

构建汇聚天下英才“蓄水池”，拓宽人才有序流动共享突破口——

持续迭代温州人才新政，放大“以人才招人才”“问企识才”的磁吸效应，顶尖人才实现“从1到31”突破。全市累计为786家企业选派752名“科技副总”，助力企业开展技术攻关429项、引育创新人才291人，实现“人在高校、干在平台、转化在企业”的人才有序流动格局。全国首创“AI行业翻译官”机制，组织近800名翻译官入企挖掘场景需求，推动打造垂类应用321个、智能终端产品50个。

铺就科技成果转化快车道，打通实验室到生产线的堵点——

聚力“从1到100”关键一跃，我市加快建设18家市级概念验证和18家市级中试平台，建成7家一站式“概念验证+中试熟化”平台，构建“全国研发、温州验证、全域转化”链条。在全省率先实施政府投资项目应用场景前置审批机制，建立“市内挖潜+市外引流”成果发现机制，今年已转化百万元以上成果43项。

引入金融活水培育“金种子”，撬动民资社资向新流动——

打造“投贷保”协同的科创金融矩阵，“拨投联动、投贷联动、投保联动”支持政策应声落地，今年推动市科创基金专设5亿元规模的星火天使投资基金，新增投资项目7个、投资金额2.27亿元，累计发放无抵押“科创指数贷”近1600亿元。

科技打头阵，创新劲更足。

看，在“续写创新史”的壮阔航程中，一幅幅创新人才加速涌入、创新项目多点开花、创新企业竞相成长、创新活力热潮涌动的风景出圈出彩，推动创新温州建设全面成势，擦亮“在温州看见创新中国”品牌。

来 源：温州日报

原标题： “万亿之城”向新而进

牢记“续写创新史”殷殷嘱托，温州努力以科技创新塑造发展新优势

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com