温州日报 2026-07-25 09:02:46

全市地区生产总值5148.2亿元，同比增长6.0%，增速分别高于全国1.3个百分点、全省0.3个百分点。昨天，温州上半年经济数据正式出炉。

温州网讯 全市地区生产总值5148.2亿元，同比增长6.0%，增速分别高于全国1.3个百分点、全省0.3个百分点。昨天，温州上半年经济数据正式出炉。翻阅这份“期中答卷”，工业底盘稳健有力，新质动能拔节生长，服务业活力持续释放，外贸市场多元拓展，交通物流通达畅联……一幅稳中有进的高质量发展图景跃然纸上。

工业底盘持续夯实 新质生产力加速崛起

走进温州海洋经济发展示范区，浙江星科控制系统有限公司的新厂房里，年产1.8万台特种阀门和50套航天集成系统的生产线正有序运转。这家企业刚刚实现“航天级阀门”国产化量产，一举填补国内空白。从依赖进口到自主可控，星科的突破正是温州制造业转型升级的生动样本。

数据印证产业实力：上半年全市规上工业增加值同比增长11.4%，33个工业大类行业中28个保持增长，增长面达84.8%，增加值前十行业全部实现同比正增长。计算机通信、电气机械两大支柱产业分别同比增长27.5%和16.1%，贡献近四成工业增量。

新质生产力加速培育壮大，数字经济核心产业制造业、高技术产业增加值分别同比增长23.4%和19.6%。1—5月，全市规上工业企业研发费用同比增长8.5%，持续加大的创新投入，不断推动技术成果转化为现实生产力。一条条全速运转的产线、一次次关键技术突破，构筑起工业经济稳健向上的坚实支撑。

烟火气里活力涌动 服务业撑起“半壁江山”

烟火气里见活力。盛夏夜幕降临，南塘街餐饮店轮番翻台，公园路市集人头攒动，街头夜市热气腾腾。“随处都能感受到城市满满的生机。”市民陈女士的直观感受，正是消费市场持续回暖的真实写照。上半年，全市社会消费品零售总额2565.3亿元，限额以上餐饮业营业额同比增长20.5%。随着消费“以旧换新”政策精准落地，限上智能手机、智能家电和音像器材类零售额分别增长34.4%、12.4%。内需持续升温带动流通市场提速，全市快递业务量达13.3亿件，同比增长8.0%。

服务业撑起温州经济“半壁江山”。上半年全市服务业增加值3147.5亿元，同比增长5.5%，对经济增长的拉动作用不断增强。住宿餐饮、批发零售稳步复苏，营利性服务业、金融业保持平稳增长。1-5月，规上软件和信息技术服务业、商务服务业营业收入分别增长25.9%、25.6%，生产性服务业动能充沛。

外贸承压逆势突围 多元布局韧劲彰显

面对复杂外部环境，温州外贸承压前行，展现强大发展韧性。上半年全市货物进出口总额1507.5亿元，同比增长0.9%；出口1355.6亿元，增幅5.3%，回升态势明显。市场布局持续优化，对美国、东盟、RCEP成员国出口额分别增长3.1%、7.6%、17.5%，多元化海外市场格局愈发稳固。

温州企业扬帆出海的脚步持续向前。浙江科瑞普电气深耕俄罗斯市场，打造电气设备全链条供给体系；温州眼镜企业抱团奔赴中东，在迪拜搭建展示窗口，前5个月对阿联酋出口增幅超30%；平阳宠物用品企业依托跨境电商开拓拉美市场，出口增速高达47%。从“温州制造”到“温州品牌”，出口产品持续向价值链中高端攀升，机电产品出口798.0亿元，同比增长14.2%，占出口比重提升至58.9%。民营企业出口1309.0亿元，增长6.5%，持续稳住外贸基本盘。

海陆空物流通道持续畅通，公路、水路货运周转量稳步上行，温州港集装箱吞吐量84万标箱、机场货邮吞吐量同步增长，持续为外向型经济畅通血脉。

来 源：温州日报

原标题： GDP增长6.0% 温州交出满意“期中答卷”

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com