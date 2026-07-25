温州日报 2026-07-25 09:15:31

温州25家参展的本土企业中，10家独立设展，15家入驻“温州眼谷名品专区”，共同迈出温州眼视光产业走向国际市场的新步伐。

温州网讯“你们的这款近视防控视光产品非常实用。”“我们怎么才能更好应用这款手术植入器？”昨天，于新加坡新达城会展中心开幕的Vision China2026（新加坡）暨中国眼谷·国际眼科创新药械展（EDDI展）刚一开展，25家“出海”参展的温企就不断迎来世界各国及地区客商的咨询和点赞。

中国眼谷·国际眼科创新药械展2014年始创于温州。展会依托温州在眼视光医疗、科研、教育、人才和成果转化等方面的综合优势，搭建起了中国创新药械链接国际临床资源、产业渠道和专业买家的展示交流平台，经过多年发展，已成长为国内眼健康领域参会人数最多、影响力最大的盛会之一。而作为全国首个眼视光产业创新综合体，中国眼谷已累计注册科技型企业超430家，与世界500强、上市公司共建研究院42家，逐步形成覆盖研发、临床、孵化、制造、资本和国际合作的产业生态。

此次是扎根温州十多年后，展会首次在海外办展。新加坡是链接东南亚市场和全球资源的重要枢纽，登陆新加坡，既是Vision China国际化布局的重要一步，也是中国眼谷推动眼健康产业由“产品出海”向“平台出海、生态出海”迈出的关键一步。这是中国首个由本土单位主办、在海外落地并拥有完整自主办展权和知识产权的眼健康专业产业展。

展会为期3天，将于7月26日闭幕。据温州市贸促会介绍，展会汇聚来自37个国家和地区的1400余位眼健康专家、100余家创新企业，覆盖亚太、北美、欧洲等主要市场，展品涵盖眼科创新药物、近视防控与视光产品、眼科手术与植入器械、眼健康营养与消费品等七大类别。温州25家参展的本土企业中，10家独立设展，15家入驻“温州眼谷名品专区”，共同迈出温州眼视光产业走向国际市场的新步伐。

来 源：温州日报

原标题： 源自温州的Vision China眼健康产业展海外首展 25家温企携“智造”眼健康产品新加坡抢订单

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com