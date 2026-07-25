温州都市报 2026-07-25 09:15:31

自4月15日启幕以来，用一组“硬核”数据，为这场盛大的园艺对话写下生动注脚。

温州网讯 7月24日，第十五届中国国际园林博览会总结大会在温州园博园召开。这场历时百日的国家级园林盛会圆满落下帷幕。作为园林绿化领域层次最高、最具影响力的国际盛会，本届园博会以“诗画山海·共享绿色生活”为主题，自4月15日启幕以来，用一组“硬核”数据，为这场盛大的园艺对话写下生动注脚。

人潮汹涌：

超4100万人次的“绿色奔赴”

衡量一场展会成功与否，人气是最直观的标尺。据总结大会披露，温州园博园主园区在百天会期内累计接待游客820万人次。

“五一”假期是观察这场盛会热度的最佳窗口。5月1日，园博园单日客流攀至35.6万人次的顶点。“五一”假期，园博园接待游客116万人次，这一数据甚至超过了楠溪江（87.75万人次）和雁荡山（85.97万人次）等传统热门A级景区。从客流结构来看，亲子家庭成为核心主力群体，外地游客占比近30%，彰显了园博会的跨区域吸引力。

如果把视野扩大到整座城市，这幅“观园图”更加波澜壮阔。本届园博会跳出“围墙内办园博”的惯例，创新构建了“1个主会场+13个分会场+49个博览点”的全域布局。据统计，13个分会场累计接待游客突破3300万人次。两数叠加，“全城园博”全域游客总人次突破4100万大关。这意味着什么？按温州常住人口近千万计算，相当于展会期间，平均每位温州人“逛”了4次园博。一个“全城园博”的鲜活样本已然清晰。

活力全开：

日均17场活动“不打烊”

如果说静态的展园是骨架，那么高频次的文化活动就是园博的血肉。100天会期里，仅主会场就举办了1689场次精彩纷呈的活动。从学术交锋到国际交流，从非遗展演到亲子互动，平均每天近17场活动在园区各处“无缝衔接”。春节期间的非遗灯会，让千年瓯越文化在流光溢彩中焕新呈现；“六一”儿童节的植物研学专场，珍稀植物成为孩子们的自然课堂。音乐会、汉服巡游、园林摄影展、非遗手作体验……活动密度之高、品类之丰富，让主会场始终保持着热度。温州园博园已然成为城市核心打卡地标。

高频活动带来高热关注。虽然全网话题的精准曝光量仍在统计中，但一组传播数据已颇具说服力：市级以上媒体报道累计超过1100条。此外，为铭记这场盛事制作的4550册纪念邮册，也成为收藏界的“抢手货”，无声传递着园博的文化价值。

绿色底片：

一笔无法估量的“生态账”

在看得见的热闹背后，园博园还给城市留下了一笔无法简单用金钱衡量的“绿色遗产”。

不同于在白纸上作画，本届园博更是一场生态修复的“大手术”。总规划面积230公顷的园博园依循自然山水脉络布局，分为北园与南园两大片区。设计团队坚持“最小干预”原则，园区内9株百年古榕与655棵原生乔木被悉数原址保留。温州素有“榕亭文化”，榕树下是议事闲谈的好去处。设计团队围绕保护这些古树进行生态规划，相关方案历经3次重大调整和10余轮局部优化。施工期间，原有的一条水泥路从两棵百年榕树间穿过，车辆通行导致大量掉叶，设计团队讨论后决定修改道路走向。“为树让路”的故事，成为园博园最动人的注脚。

与此同时，29.7万平方米的老旧厂房并未被一推了之，而是经过巧妙盘活，变身为创意展览空间与公共服务设施。废弃矿坑同样实现“点石成金”——园区利用5处遗留矿坑打造出“崖壁森林剧场”，1.2万平方米废弃矿坑被改造成崖壁剧场，露天空间成了户外影院与音乐舞台。温州园博园还同步建成了全省首个公园类“零碳园区”，将废弃矿坑修复、水利调蓄、老旧厂区活化利用与园林景观深度融合。

更值得关注的是，本届园博会还统筹实施了仙湖调蓄工程，新增水域面积28.3公顷，大幅提升区域排涝标准，“既不刻意挖湖造景，又能实现‘治水’与‘造景’双赢”。园博园的建设还与城市水利工程调蓄、城镇边角地开发整治有机结合，昔日城郊地改造为全民共享的城市绿肺。

来 源：温州都市报

原标题： 一个主会场+13个分会场+49个博览点

4100万人次的奔赴与一座城的绿色嬗变

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com