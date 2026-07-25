温州都市报 2026-07-25 09:15:31

专家提醒，大家要顺应天时，别和身体对着干——少贪凉、别熬夜、动得慢一点，这个夏天就能过得舒服一点。

温州网讯 进入三伏天，很多人开始“犯愁”：吃不下饭、睡不好觉、稍微动一动就一身虚汗。这些不适到底怎么回事？该怎么缓解？温州市中西医结合医院治未病科（中医内科）副主任医师朱微微，为你一一拆解。

没有胃口、一吃就胀？

祛湿健脾是第一步

三伏天高温多雨，暑湿邪气重，脾胃很容易受伤。中医讲“脾喜燥恶湿”，暑湿困住脾胃，胃口自然就差了。朱微微归纳了三种常见情况：

暑湿困脾（这是天热胃口差最主要原因）：湿邪困住脾胃，脾胃升降失常，吃一点就胀、发闷，没有饥饿感或是口中黏腻、舌苔厚腻、消化无力或是消化运化功能减弱，浑身乏力、懒得吃饭。

心火犯胃：夏季对应心，心火偏旺，心火犯胃，胃中燥热，有些人虽不腹胀，但口苦、心烦、只想喝凉的，看到油腻就反胃。

脾胃虚寒：三伏天人体阳气全部发散到体表散热，体内脾胃阳气相对亏虚，导致有人吃点凉的食物就不舒服、腹泻，胃部怕冷。

怎么调理？

●祛湿健脾：茯苓、炒薏米、白扁豆、冬瓜、陈皮煮水喝，少吃甜腻和生冷；

●护好脾阳：少喝冰饮，三餐吃温热的，可艾灸足部三里穴和腹部中脘穴；

●清热不伤脾：可以饮绿豆荷叶汤（绿豆少量，加荷叶煮汤喝），别大量猛喝寒凉汤水。

心烦睡不好、一热就醒？

清心降火是重点

夏季属火，对应心脏。三伏天热邪扰心，人就容易烦躁、入睡难、多梦易醒。再加上出汗多，耗伤阴血，夜间更睡不踏实。

怎么改善？

●清心泻火、养心安神：推荐食物百合、莲子、龙眼肉、苦瓜、莲子心、苦菊，但脾胃虚寒者慎用；

●午睡有讲究：午时（11:00~13:00）是心经当令，小睡15~30分钟能养心神。提醒切记午睡不要睡太久，否则伤脾生湿，越睡越沉、越睡越累，晚上更睡不着。

浑身没劲、一动就虚？

运动要“缓”不要“猛”

天热一动猛出汗，身体感觉虚弱，很多人干脆不动。但久在空调房，湿邪困住身体，反而更沉重。

怎么动？

朱微微建议：选择微微出汗的运动，不要大汗淋漓。推荐：

●八段锦：整套动作轻柔，调理脾胃、升补阳气、清心除烦，几乎不出大汗。

●广播体操：伸展、跳跃都有涉及到，颈、肩、腰部等部位也都能活动到，适合大多数人。

专家提醒，大家要顺应天时，别和身体对着干——少贪凉、别熬夜、动得慢一点，这个夏天就能过得舒服一点。如果自我调整，不适症状没有改善，甚至加重，建议找中医师调理。

来 源：温州都市报

原标题： 三伏天没胃口、睡不好、一动就虚？中医教你这样调

祛湿健脾、清心降火、舒缓运动，安然度夏

记者 张晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com