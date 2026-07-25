温州都市报 2026-07-25 09:26:34

49岁的夏女士怎么也没想到，持续一个月的右侧腹股沟疼痛，竟不是肌肉劳损，而是异位阑尾炎，拖延后引发感染性休克，险些丧命。

温州网讯 49岁的夏女士怎么也没想到，持续一个月的右侧腹股沟疼痛，竟不是肌肉劳损，而是异位阑尾炎，拖延后引发感染性休克，险些丧命。经温州市中心医院胃肠疝外科团队救治，目前已转危为安。

一个月前，夏女士右侧腹股沟区出现红肿疼痛，以为是肌肉拉伤，自行忍耐未就医。直到疼痛加剧后，她到温州市中心医院，找胃肠疝外科李日增主任医师就诊。其腹部CT提示：阑尾周围炎性浸润严重，感染已沿腹膜后间隙扩散至右侧盆壁、髂腰肌及腹股沟区；血常规显示炎症指标显著升高，确诊为严重腹腔内感染。

李日增当即建议其住院，起初夏女士还试图拒绝，经反复劝说才同意。刚办理住院，她便出现血压骤降、心率加快等休克早期症状。医疗团队立即启动急救预案，为她实施救治，最终休克得到纠正，病情逐步稳定。

李日增介绍，夏女士所患的是腹膜后盲肠后位阑尾炎，属于临床少见的异位阑尾炎。这类阑尾位置隐蔽，无典型右下腹痛，仅表现为腹股沟疼痛、红肿，极易误诊为淋巴结炎、疝气或软组织损伤，，这也是她延误一个月的主要原因。李日增提醒，当患者出现腹股沟区红肿疼痛应该到医院全面排查，既要排查阑尾炎、输尿管结石等腹腔病变，也要向医生告知有无下肢外伤、海鲜刺伤等病史，避免漏诊。

胃肠疝外科主任周宏也提醒：腹股沟疼痛别大意，持续不缓解、红肿加重，务必及时就医，别把小感染拖成大病。

来 源：温州都市报

原标题： 阑尾炎“伪装”腹股沟痛 中年女子硬扛一月险些丧命

作者：胡苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com