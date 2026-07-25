温州夏日漂流地图出炉 多处峡谷开启“清凉模式”

温州都市报 2026-07-25 09:26:35

从泰顺到永嘉，从乐清到平阳，各地漂流点周末几乎场场爆满，有人专程驱车两小时，就为了那几分钟的俯冲失重感。

温州网讯 热热热！温州这几天高温不退，但有一群人偏偏往外跑——不是去晒太阳，是去“找浇”。

漂流，成了这个夏天温州最“上头”的户外活动。从泰顺到永嘉，从乐清到平阳，各地漂流点周末几乎场场爆满，有人专程驱车两小时，就为了那几分钟的俯冲失重感。

“真不怪我上瘾，是漂流先动手的。”一位刚漂完浙龙峡的游客发朋友圈说。这条位于泰顺的漂流道全长4.8公里，落差300米，上来就是高山玻璃滑道，紧接着S弯C弯轮番上阵，人还没缓过神，皮艇已经冲进峡谷河道里了。全程90分钟，尖叫声基本没断过。工作日票价198元，周末中午12点半开漂，到下午4点结束，建议掐着点去。

如果觉得浙龙峡太猛，永嘉那边选择更多。石桅岩皮划艇漂流走的是“温柔一刀”路线——2.5公里，50分钟，俯冲和平缓交替着来，刚被水花拍蒙，下一秒就能漂在静水里歇口气。120块钱一个人。今年中高考考生凭准考证直接打五折，到8月底截止，算下来60块就能玩一趟，性价比拉满。

美人峰漂流更会玩，3公里河道设了13道关卡，像闯关游戏一样，每一关都是不同体验。平湖看山影、俯冲砸浪花，一趟下来既刺激又治愈。票价168元，全程90分钟左右。

楠溪江的竹筏漂流属于“懒人友好型”。往竹椅上一坐，看筏子慢慢划开水面，两岸青山倒映在清澈江里，像在画里漂。小港、二桥、狮子岩、桃花源、龙河渡、龚埠六个码头都能上筏，夏令时早上8点到下午5点半，票价按码头和路程不等，适合带老人孩子一起。

乐清的仙溪漂流则主打“野趣”。5公里天然河道，两边是原始森林和飞瀑，急滩处水花劈头盖脸浇下来，静水区大家抄起水瓢互泼，热闹得像打水仗。成人168元，儿童138元，漂完差不多两小时。

要说最“躺平”的，还得是平阳溪南村杰森的部落·瀑布咖啡推出的懒人漂流。没什么河道急弯，就是一张魔毯往水上一铺，人趴上去，水流带着你慢慢晃。不用划桨不用使劲，水是凉的，风是轻的，想漂多久就漂多久。魔毯商家提供，漂流本身不要钱，点杯咖啡就能赖一下午。

瑞安奇云大漂流被称为“温州版通天河”，3.5公里全程不用划桨，水流推着皮艇跑，160多米俯冲说来就来。每天四场——10点半、13点、15点、17点，最好提前一小时到，票价178元。

另外，乐清正江山峡谷漂流199元、瑞安双溪寨漂流153元（每天13/15/17/19点四场）、永嘉龙湾潭高空玻璃漂流100元（全程只有5分钟但足够刺激，中高考考生五折）。

最后提醒几句：出发前最好先打个电话问问当天开不开漂，别白跑一趟。带套干衣服，手机装进防水袋，防晒霜一定要涂。老人、小孩、有心脏病高血压的，激烈项目就别硬上了。漂流虽爽，安全第一。

这个夏天，把热浪甩在身后，把水花砸在脸上——温州漂流，漂就对了。

来 源：温州都市报

原标题： 温州这些漂流点，凉快到不想上岸

夏日漂流地图出炉 多处峡谷开启“清凉模式”

作者：小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com