把好故事攥在自己手里 温州网络作家从“写小说”到“做产品”

温州晚报 2026-07-25 09:39:00

当AI技术将影视制作的门槛夷平，温州的网络作家正以OPC的轻量化模式，将手中的文字直接转化为影像产品。

温州网络文学村编剧训练营

温州网讯 当AI技术将影视制作的门槛夷平，温州的网络作家正以OPC的轻量化模式，将手中的文字直接转化为影像产品。

OPC即“一人公司”，指的是创作者个人集内容策划、技术制作、商业运营于一身，以极小的团队规模完成从创意到产品的全链条运作。昔日需要庞大剧组、百万经费才能完成的影视化过程，如今被压缩进一间小小的办公室。温州的网络作家从“写小说”到“做产品”，从内容创作到版权运营，再到影视、游戏、文创、文旅全链条自主开发，正加速向这种新模式转型。

从“写小说”到“做产品”

“以前，网络作家的价值实现路径相对单一。”温州市网络作家协会主席朱乾说，温州的网络作家从“写小说”到“做产品”，从内容创作到版权运营，再到影视、游戏、文创、文旅全链条自主开发，正加速向这种新模式转型。

而在OPC模式下，创作者集内容策划、AIGC制作、商业运营于一身，可以直接将作品转化为投放市场的短剧产品。如今，温州越来越多的网络作家正在告别单一的版权售卖模式，选择将内容主动权握在自己手中。

朱乾本人的实践便是这一趋势的缩影。数月前，他在瓯海设立了OPC工作室。推门而入，办公室中只有他一人坐在显示器前，屏幕上同时开着AI创作平台和多个协作窗口。他一边敲击键盘调整剧本台词，一边切换到聊天界面，与远在杭州、成都的网络作家和编剧团队远程沟通剧情走向。依靠这样的工作节奏，他主导的团队每月稳定产出20至30部剧本，并迅速制作转换为AIGC短剧（AI短剧/AI微短剧）。

朱乾说：“过去，我写一个故事，若想将其变成影视作品，只能将版权卖给影视公司，但制作周期长、成本高昂。但现在，通过AI工具的辅助，我自己就可以制作出品性价比高、制作周期较短的影视作品。”

瑞安的网络作家“浙三爷”则走出了一条更为彻底的自主开发之路。三个月前，他组建团队来开发自己的作品。谈及转型契机，他说：“其实市面上不少爆款短剧都改编自我的小说，既然别人能做成，我为什么不能自己做？我希望把主动权攥在自己手里，从‘写小说’到‘做产品’。”

如今，他的公司已制作12部作品，其中9部市场反响良好，整体播放数据突破10亿，效果最好的一部首日点击量便超过2亿。公司10余名员工中，只有“浙三爷”一人担任编剧，从总监到组长，再到10位AI剪辑师，全部围绕他一个人的剧本运转。此外，他还将剧本交由国内多家影视公司共同制作，形成以个人创意为轴心、向外辐射的协作网络。

好故事仍是稀缺资源

“去年AI刚爆发的时候，业内确实弥漫着一股恐慌，担心作者和编剧会被取代。”坐在电脑前，朱乾演示AI辅助写作的流程。他将一段数百字的剧情大纲输入系统，不到一分钟，AI便生成了一集1200字的剧本初稿。但他随即逐行标注，向记者指出剧本中的问题：“你看，这里逻辑是错误的，情绪表达不到位，台词也偏离了人设。AI生成的剧本普遍存在逻辑漏洞、情绪表达不到位、节奏把控失当等问题，通常只能勉强达到及格线，无法在商业场景中直接使用，仍需创作者提供详细的故事剧情，并进行大幅修改和精细调控。经过一年多的实践，我们发现AI是强大的辅助工具，但无法替代创作者的创造力。因此，在市面上，好创意和好故事仍然是稀缺资源。”

AI技术普及，温州网络作家群体的独特禀赋反而开始凸显。作为全国网络文学创作的重要阵地，温州已涌现出蒋胜男、朱乾等数十位一线作家，《芈月传》《当家主母》《书灵记》等数十部IP成功转化为影视、动漫、游戏产品。朱乾观察到，一些AI影视制作公司之所以陷入亏损，根本原因在于对内容的判断失准。“他们不知道什么样的故事在市场上会受欢迎，只凭借自己的主观想法去判断。而网络作家日常深耕内容创作，常年与读者直接互动，深谙大众的审美偏好与情感需求。这种根植于长期创作实践的市场感知能力，正是AI时代最为稀缺的核心要素。”

在日常创作中，AI作为辅助工具也展现出多重价值。查资料、找灵感、整理剧本格式，这些繁琐事务如今都可以交给AI代劳。朱乾说，前不久创作一部以明代为背景的作品，需要考证当时的市井商业规制，以往得查询整理各种典籍，现在打开AI输入关键词，几分钟就把资料脉络理清了。创作遇到瓶颈时，他也会习惯性地与AI展开对话，让它给出几个剧情走向的方案，即便大多并不合用，但碰撞之中往往能擦出意想不到的灵感火花。这些看似不起眼的辅助功能，正在悄然提升网文作者的创作效率与跨界能力。

营造超级个体发展生态

网络作家向OPC的转型，并非孤立的个人选择，背后离不开平台与政策的双重助推。当下网络文学的行业生态正在发生变革，阅文、番茄、七猫、中文在线等头部网文平台纷纷调整自身角色，从单纯的文字内容分发渠道，转向集IP开放、AI工具供给、资金流量扶持于一体的综合服务商，打通从文字小说到AI漫剧、短剧、动态视觉产品的全链路通道，降低作者跨界转型的门槛。

与此同时，温州也在积极布局OPC这一新兴赛道。自去年以来，温州市委将文化“新三样”作为驱动文化产业“弯道超车”的关键抓手，系统实施“3510”工程，组建工作专班聚力攻坚，一年不到便实现从“蓄力追赶”到“多点开花”的起势。作为全省首个出台市级OPC专项扶持政策的城市，今年3月，温州发布了《关于加快打造人工智能OPC创业高地的若干举措》，围绕注册开办、算力使用、办公场地、版权保障、创业融资等方面推出全链条配套支持。

各地因地制宜的孵化空间也快速落地。在瑞安平阳坑镇东源村，温州网络文学村已落地生根。瑞安首创“训练营+版权池”实战孵化模式，打造“四季创作训练营”。去年11月，首期训练营在这里启动，来自全国的35位网络作家聚在村中改建的创作空间里，进行了为期两个月的线下编剧集训。腾讯、快手、红果等平台的内容负责人和知名编剧轮番前来授课，学员们白天听课、讨论，晚上埋头改稿，与制作人、导演进行面对面的沟通。短短两个月，训练营产出剧本150余部，其中44部成功售出，20余部改编为中剧、短剧、漫剧并顺利上线，多部作品登上各平台热播榜。其中，网络文学村“村长”郑守伟负责编剧的精品网络剧《无间罪》，上线首日便斩获爱奇艺飙升榜和猫眼数据第一名。

此外，温州市网络作家协会正协助各县（市、区）加速布局文化“新三样”阵地。在鹿城，协会联合网易温州打造数字文化创作基地，重点发展AIGC+短剧模式；在瓯海，协会联合梦卜动画、胤秀影视城等企业，共同打造网络文艺IP孵化中心和瓯影AIGC梦工场；龙湾、乐清、文成、泰顺等地也相继落地编剧训练营与AIGC制作基地，培养懂内容、懂技术、懂市场的复合型人才。

从顶层设计到基层落地，一张覆盖人才、产教、出海的OPC扶持网络正在温州形成。市委宣传部有关人士说，在人才引育方面，全市已将文化“新三样”人才纳入“瓯越英才计划”遴选支持范围，并探索赋予龙头企业自主举荐权，让优秀的网文作家凭创作实绩直接获得人才认定。产教融合方面，联合温州理工学院共建的AI影视产业学院已累计培训5000人次，联合浙江工贸学院共建温州文化创意学院，开设AI创作、IP运营等实训课程，推动“院校育才”与“产业留才”无缝衔接。出海方面，温州依托“世界温州人”优势，已启动巴黎、罗马等首批20家海外协作中心建设，与阅文起点、晋江文学城、咪咕阅读等头部平台达成合作意向，探索“侨力资源+数字智能+全链运营”的网文出海模式，让温州作家笔下的故事直接触达全球读者与观众。

当产业生态从平台到地方逐步搭建起来，网络作家们面临的不再是“能不能转型”的问题，而是“选择哪条路转型”的问题。有关网络文学专家认为，持续网络文学创作是立身之本，编剧延伸是顺势而为，OPC创业则是身份的跨越。尽管不是所有网文作者都需要走完这三条路，真正重要的是一种意识的觉醒：温州网文作者群体可以发挥领先优势，不应满足于只做产业链上游的文字供应商，而应成为掌握全链条的超级个体。当AIGC实现技术平权，最终能够穿越周期、持续创造价值的，始终是那些真正懂得讲故事的人。

来 源：温州晚报

原标题： 把好故事攥在自己手里 温州网络作家从“写小说”到“做产品”

记者 陈希茜/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com