温州AI网剧产业加速崛起 今年冒出上百家网剧公司

温州晚报 2026-07-25 09:39:00

在温州文化“新三样”中，“网文”曾一枝独秀。如今，温州的“网剧”迎头赶上，双峰并起。

平阳周垟村被列入“温州‘剧’好玩”微短剧创作首批影视拍摄取景地

网剧《田耕纪》取景永嘉暨家寨

《瑞安一家人》成“跟着微短剧游浙江”优秀作品

温州网讯 在温州文化“新三样”中，“网文”曾一枝独秀。如今，温州的“网剧”迎头赶上，双峰并起。

在温州，鹿城漫谷、浙南AI内容创作与传播基地、AI动漫影视产业园、AIGC影视创作基地等一批聚焦AI内容生产的产业载体，正不断崛起。国内头部AIGC大神“家叔马丁”发出感慨：“传统影视看横店，AI影视看温州”。鹿城漫谷链主企业温州金酷网络科技有限公司，更是提出要在温州打造“万剧之城”。

今年冒出上百家网剧公司

在温州拍摄创作的网剧呈爆发式增长态势。自去年10月温州（鹿城）网剧协拍中心启用以来，仅8个月就有超过100部网剧在温州拍摄，往年在温州拍摄的影视剧大约10部。在温州市电影家协会和温州市微电影协会会员单位里，约有100多家公司从事网剧的拍摄制作。”温州市电影家协会主席秦放这样对记者说。

在今年5月出炉的温州影视融资29个项目中，有15个项目为短剧项目，如温州憨人影视影业的《我在灵魂书屋值夜班》《掌中新郎》《瞳人语》，元瓯文化传媒、花房午后文化的《但愿海波平——抗倭英雄传》，瑞安市光清文化的《回国寻亲我给明星姐姐当替身》等等。

温州还诞生了为网剧服务的机构——温州（鹿城）网剧协拍中心，有关部门整合了行业和院校力量，为来温创作的剧组提供车辆、住宿、餐饮、品牌合作等内容的一站式服务，并同步开通了“网剧通”小程序，实现一键预约。

据专注AI影视业务的温州大轩文化科技有限公司负责人黄丽燕观察：“去年从事影视制品的温州公司只有个位数，今年就冒出上百家网剧承制公司，其中90%以上为AI影视制作公司。”该公司研发的AI数字人管线打造的写实真人短剧《一品包子铺》，上线3天全网热度突破4000万。

目前，温州已形成数安港数字文化社区、浙南AI内容创作与传播基地、温州数字文化创作基地、瑞安数智文创园、永嘉温州北站麦腾科创园、龙港潮玩文创产业园等6大产业集聚区。

跟着微短剧游温州

除在温拍摄的网剧作品、网剧公司数量大幅增长外，“以光影定格山水、以微短剧讲述故事”的“短剧+文旅”融合模式正成为旅游推介的新范式。

5月30日，2026“剧游浙江”影视文旅融合创作对接活动在温州举行，同时发布了“跟着微短剧游浙江”25部优秀作品，其中，《瑞安一家人》取景于瑞安，《雁荡传奇》取景于雁荡山。去年10月，国家广播电视总局发布的“跟着微短剧去旅行”创作计划第七批推荐剧目中，在洞头取景拍摄的微短剧《为你而来之海岛奇旅》名列其中。

最近，温州胤秀文化影视投拍了横屏短剧《春宵》，外景取景仙岩的罗山书院、三姑潭、雷响潭等地。温州胤秀影视城通过“微短剧+文旅”双向奔赴的模式吸流带动文旅产业，去年国庆期间单日接待游客超10万人次。

温州憨人影业有限公司是一家由Z世代青年组成的新锐文化艺术厂牌，去年开始试水竖屏短剧，其女频悬疑短剧《掌中新郎》的拍摄外景都在温州，涉及乔顿服饰店、云天楼、丽晶外滩、曼禾民宿、爱上海钓俱乐部等。导演李混琪也是温州人，她说：“《掌中新郎》在红果短剧的热度值一度接近4000万，接下来要上架多个海外平台。”

文成百丈漈凭借着自带武侠气质的瀑布资源，吸引了全国各地国风达人前来打卡。文成县文旅集团相关负责人这样说：“网红效应叠加影视IP，为景区带来源源不断的客流。”由文成县文旅集团和浙江华臣太合影视文化出品的《卿定山河》，以百丈漈、武阳书院等景点为背景，讲述了刘伯温的传奇，已上线红果短剧等平台。文成百丈漈的武侠IP和刘伯温传奇为短剧创作者提供了创作源泉，不久前，“AI刘伯温大赛”正式启动，面向全社会征集短视频、数字人、文创三大领域作品。

小团队7天出60集网剧

2026年，中国微短剧市场AI已成为绝对的主角，据中国网络视听协会数据显示，今年一季度全行业上线微短剧约12.8万部，其中AI短剧占比超过95%，在这波浪潮中，温州人大举进军AI短剧赛道。

在鹿城，“中国（温州）智能谷AI创工场”上月开园，园区内温州欢腾文化科技有限公司的5人小团队用AI做网剧，7天就能出一部60集、每集2分钟的短剧，该公司董事长陈渊佑说：“有些第三方AI工具生成的视频，每秒钟就要1至5元，我们的自研引擎将视频生成成本降至行业平均水平以下，这是我们最核心的竞争力。”

在鹿城七都，00后包翰布等人在“温州数字文化产业基地（吟州新场）”用AI生产短剧，以温商为主题的《重回1992》以及以非遗文化为主题的《印记东源》接连落地，该基地集聚了16家企业、吸纳50余名网文写手、编剧驻园创作，常态化产出短剧、漫剧月均20余部。

在鹿城上陡门，一批温州理工学院学生在“鹿城漫谷”投入AI漫剧创作，据温州金酷网络科技有限公司创始人葛斌斌介绍：“漫谷的创作空间最多可容纳一千人同时开展创作，预计今年入驻的创作人员将达到200人。”

在龙湾，常态化举办产业资源对接会、创作者社群交流等活动100余场，打通资本、发行等供需壁垒。一座名为“爱来坞”的浙南AI内容创作与传播基地正吸引一批国内AI影视机构入驻，年营收接近20亿元，入驻该基地的机构，作品《悉尼的飞鸟》《妈·马》分获亚太地区AI短剧大赛最高奖、AI国际电影大赛上海站唯一最高奖等。

在瓯海，AIGC影视创作基地落地胤秀文化影视城，开启“百剧千漫”共创计划。瓯海还启动建设AI数字文化版权与数据要素融合交易平台，为AIGC企业提供一站式版权登记、交易与融资服务。区内企业自制及参与制作漫剧超200部、短剧近1000部，其中AIGC动画短片《黄土坡》荣获香港紫荆花国际电影节最佳动画片奖。

在瑞安，“AIGC+共创平台”崛起，内容工业化生产体系进一步完善。推动本土企业阅合文化与上市公司掌阅科技战略联手，共建AIGC共创平台，引入“泡漫”AI漫剧创作工具，将AIGC技术深度嵌入剧本生成、镜头优化、内容衍生等核心环节，达成“千部剧创作计划”合作意向。目前，该平台已产出各类微短剧百余部，《后宫谋》《莽山谜踪》《森鼠狂潮》等多部短剧登上短视频平台榜单，《垃圾厂首富》上线海外平台iDrama，播放量超5000万。

在永嘉，“雨林式”共生体茁壮成长，依托国内头部运营商麦腾的专业招商网络，联动字节跳动、容量互娱、腾讯视频等平台，构建“头部企业引领、腰部企业协同、OPC孵化”的业务闭环，赋能本地泵阀、教玩具、鞋服等传统产业，实现“文创与制造业互动”，举办“楠溪创享家”AI视频创作大赛，落地AI视频创作领军人才徐鼎轩团队等项目，多部网剧登陆海外WeTV平台，4部海外定制剧成功打入TikTok及北美Minishorts市场。

个私经济的数字化翻版

一位温籍导演认为，温州的这波网剧发展热潮，很像改革开放后温州个私经济风起云涌的数字化翻版，有很强的活跃度。

据DataEye（剧查查）发布的《2025年微短剧行业数据报告》，2025年中国微短剧、漫剧全年产值达1000亿，而同期的全国电影票房为518.32亿元，也就是说，微短剧漫剧市场体量接近电影票房的两倍。在中国“千亿规模”的短剧市场上，已经形成了竖屏之都郑州、横屏基地横店、精品总部北京上海、出海枢纽广州深圳的产业集群格局。这位导演说，要在AI时代的影视版图上，打上温州的烙印任重道远。

有关人士说，随着AI短剧的制作成本的降低，在算力红利下，入局AI创业的人越来越多，“一人剧组”时代来临，温州正在加快建设人工智能创新发展先行市、打造“AI示范应用第一城”，同时出台了《温州市网络文学网络游戏网络影视剧高质量发展高水平出海的若干举措》，利用省试点资金出台《AI赋能文化“新三样”高质量发展若干政策》，配套推出模型券、语料券、算力券等专项政策，降低中小企业创新成本。同时，打造“AI国际电影节”等具有重大影响力的赛事和有全国影响力的行业活动，聚焦AI生成短剧、动画等领域，形成规模化、高质量、有创意的稳定输出。

来 源：温州晚报

原标题： 个私经济风起云涌的数字化翻版 温州网剧AI赛道超车“剧出横店”

记者 施世潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com