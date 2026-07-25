温州日报 2026-07-25 10:12:05

7月24日，第十一届“创客中国”暨浙江好项目中小企业创新创业大赛温州区域总决赛现场，25个从层层海选中杀出重围的优质项目同台竞技，一决高下。

温州网讯 “技术亮点在哪里？”“下游产业需求怎么样？”7分钟限时路演，3分钟评委现场“拷问”——7月24日，第十一届“创客中国”暨浙江好项目中小企业创新创业大赛温州区域总决赛现场，25个从层层海选中杀出重围的优质项目同台竞技，一决高下。

最终，浙江星曜半导体有限公司的“商业航天卫星通信专用高性能射频芯片国产化”项目和浙江航芯国创科技（温州）有限公司的“工业级WAG-Ring MEMS惯性导航芯片研发及产业化”项目，分别斩获企业组和创业组特等奖。赛后，温州将择优推选10个项目参加省级总决赛——值得一提的是，本届“创客中国”浙江省总决赛首次落地温州。

“创客中国”大赛是由工信部搭建的全国性创新创业平台，旨在为中小企业和创业团队提供项目展示、资源对接、孵化培育、协同创新的舞台，推动科技创新与产业深度融合。本届大赛温州赛区共征集项目383个，87个项目进入五场海选，最终25个具备核心技术、市场前景与成长潜力的优质项目晋级总决赛。

这25个项目各具看点：“AI赋能高端定制搅拌装备”“带AI视觉剔废功能的阀口袋制袋机”等，精准对接温州传统产业数字化、智能化、绿色化转型需求；“新靶点新剂型自主研发眼表及眼底创新药平台”“赛博灵宠——面向复杂工程与多场巡检的具身智能平台”等，则瞄准新兴产业和未来产业方向，涵盖高端装备、新能源、人工智能等赛道，不少是聚焦“卡脖子”技术攻关的“硬科技”项目，充分展现温州民营企业敢闯敢创的精气神。

十年赛事，硕果累累。“创客中国”大赛累计吸引温州1700余个项目参赛，带动523家企业获评创新型中小企业、196家成长为省级专精特新企业，其中38家市赛获奖企业晋升省级专精特新，炜冈科技、特伦机电等22家企业成功获评国家级专精特新“小巨人”。温州区域赛累计决出96家市级获奖企业，斩获省赛二等奖4项、三等奖9项，2个项目跻身全国大赛企业组500强。

以赛育企、以赛兴产，温州持续完善赛事赋能链条。近四年，大赛获奖项目累计获得省市两级奖励资金445万元；金融机构推出的“科创指数贷”产品，去年市县两级为获奖企业授信超百亿元，市本级为8家企业落实股权融资3.5亿元以上。依托“小微你好”“十链百场万企”等系列活动，20余家参赛企业成功融入龙头企业供应链。一大批中小微企业借助赛事平台链接资本、拓展市场，为温州培育新质生产力、构建现代化产业体系夯实了根基

来 源：温州日报

原标题： 25个项目同台“过招”！“创客中国”省赛首落温州

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com