霍尔木兹海峡通航量下降！曼德海峡回升
央视新闻 2026-07-25 10:12:04
国际市场服务机构克普勒24日在社交媒体发布消息说，中东两大关键海上通道23日船舶通航情况出现分化，霍尔木兹海峡通航量明显下降，而连接红海和亚丁湾的曼德海峡通航量有所回升。
克普勒数据显示，霍尔木兹海峡23日共有6艘船舶完成通行，较前一日下降60%。除一艘船舶外，其余均经由伊朗划设的航道通行。
与此同时，曼德海峡当天共有49艘船舶完成过境，高于此前水平。其中包括4艘关闭船舶自动识别系统进行“暗航”的船舶。
克普勒表示，此前在亚丁湾和红海因安全风险掉头返航的部分船舶已恢复航行并完成通行，但仍有部分船舶在掉头后继续停留观望。目前国际航运企业仍在持续评估地区安全形势，整体通航活动呈现“谨慎但选择性恢复”的特点。
来 源：央视新闻
原标题： 霍尔木兹海峡通航量下降！曼德海峡回升
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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