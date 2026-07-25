新华社微信公众号 2026-07-25 10:12:05

记者24日获悉，国家卫生健康委办公厅近日印发2026年版近视防治指南、斜视和弱视诊疗指南，进一步提高近视防控和斜视、弱视诊疗的规范化水平。

近年来，我国近视患病率居高不下，已成为影响国民尤其是儿童青少年眼健康的重大公共卫生问题。流行病学调查发现，病理性近视相关眼底病变已成为我国不可逆性致盲眼病的主要原因之一。

新版近视防治指南提出，自新生儿期起，应按照规定频次接受儿童眼保健服务，依据年龄采用适宜的视力评估方法。24月龄起进行屈光筛查，以早期发现儿童常见眼病、视力不良及远视储备不足。自幼儿园阶段起，应定期检查视力、屈光度数、眼轴长度和角膜曲率等，并监测眼底结构，结合年龄评估远视储备情况。对于有高度近视家族史的儿童，应加强定期随访，进行重点防控。

斜视是导致儿童视觉发育障碍的常见眼病。早期治疗斜视可以有效矫正眼位、恢复外观，促进视力发育和双眼视觉功能的建立。

新版斜视诊疗指南提出，斜视诊断应综合病史、眼位、眼球运动、屈光状态、视力、双眼视觉功能及是否存在眼部或全身疾病。治疗前应优先矫正屈光不正和治疗弱视。手术时机需综合斜视类型、斜视度稳定性、年龄、双眼视觉状态、复视症状及全身情况审慎决定。

弱视是视觉发育相关疾病，可导致单眼或双眼最佳矫正视力低下，并影响双眼视觉功能的建立和发育。

新版弱视诊疗指南明确，弱视治疗成功率通常随年龄增加而下降。治疗方案的制定应综合考量患儿年龄、弱视类型和程度、视力水平、既往治疗情况、治疗依从性，以及家庭支持度、心理状态及社会环境等因素。

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原标题： 新版近视防治与斜弱视诊疗指南，来了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com