温州日报 2026-07-25 10:22:38

日前，一场“Z世代说党的创新理论”辩论式宣讲展示决赛，在温州博物馆火热开赛。不同于以往“我讲你听”的形式，这是一场“你杠我回”的青春较量，以辩促学、以论明理。

温州网讯 没有主席台，没有固定讲稿，只有观点的交锋与思想的碰撞。日前，一场“Z世代说党的创新理论”辩论式宣讲展示决赛，在温州博物馆火热开赛。不同于以往“我讲你听”的形式，这是一场“你杠我回”的青春较量，以辩促学、以论明理。

比赛首创“接力宣讲+‘我最善辩·时事热点辩一辩’”双环节赛制，首轮接力宣讲一开场，正反双方就围绕文化遗产保护与利用“正面硬刚”——是坚守原汁原味的静态保护，还是拥抱修旧如旧的动态更新？是探索“所有权国有化、使用权市场化、收益权共享化”来盘活资源，还是死守“守门人”底线？比赛现场，辩手们引经据典、层层剖析，在唇枪舌剑中把文化遗产保护的现实难题讲深讲透。

进入“开杠立论”环节，关于“‘引导式共创’与‘野生式共创’谁更能传承好传统文化”的命题，一下子抓住了众人的目光。正方抛出“守脉”“守正”的观点，反方随即以“泉州簪花”爆火出圈反击，一攻一守间，比拼气氛骤然升温。

火药味最浓的，当数“门票经济VS免票经济，哪个更能拉动文旅新消费”的攻防。面对正方“门票取消，钱从哪来”的犀利拷问，来自国网瑞安市供电公司的马璎珞从容反击：“这笔账，杭州用20年算清楚了，免票带来10倍综合收入增长。门票经济守的是一棵树，免票经济种的是一片林。”

2v2、1v1环节，辩手们更是见招拆招。“门票作为筛选机制，避免过度拥挤导致服务质量下降”“免票倒逼景区从‘一锤子买卖’转向餐饮、住宿、文创等长尾消费”……辩手们口中金句连出，从文旅运营、文化传播等角度切入，既有逻辑推演的锐度，也有贴近现实的温度。

“赛制比以往更残酷，赛程强度也很高。”来自市生态环境局龙湾分局执法二队的林文博笑言，自己像经历了一场知识储备和临场应变的大考。备赛期间，他和队友们查阅大量资料，反复打磨观点，多次模拟演练，只为以最佳状态展现青年风采。

当理论在年轻人的交锋中产生温热回响，宣讲便有了直抵人心的力量。“每人都有展示机会，‘开杠’环节尤其精彩，理论逻辑完全融进了思辨交锋里。”浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员牛珠玉如是评价。

聆听完全场PK赛，市演讲与口才协会会长陈以拓也由衷感叹：“智能时代，一场好宣讲关键在于更多元的视角、更深度的思考、更创新的表达与更真诚的沟通。”

赛事落幕，步履不停。这群Z世代的宣讲员将继续以常态化姿态活跃在基层一线，把宏大的时代命题拆解为有温度的民生关切，让党的创新理论之声，在温州大地扎得更深、传得更远。

来 源：温州日报

原标题： “Z世代说党的创新理论”辩论式宣讲展示迎来决赛

一场“你杠我回”的青春较量

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com