菲尔兹奖的中国时刻——你眼中的数学“天才”这样养成

新华网 2026-07-25 10:45:13

这是令人瞩目的中国时刻。

在7月23日于美国费城举行的2026年国际数学家大会开幕式上，中国数学家邓煜、王虹，美国数学家约翰·帕登、加拿大数学家雅各布·齐默曼获得菲尔兹奖。这是中国籍数学家首次获得这一奖项。

邓煜因偏微分方程领域的杰出工作而获奖，王虹因调和分析和几何测度论领域的杰出工作而获奖。

7月23日，在美国费城，中国数学家邓煜（左）、王虹在获奖后的记者招待会上合影。新华社记者 李睿 摄

菲尔兹奖被誉为“数学界的诺贝尔奖”，每4年颁发一次，每次获奖者不超过4位，以奖励当年未满40岁、在数学领域作出杰出贡献的学者。此前，华人数学家仅丘成桐、陶哲轩曾获此奖。

获奖消息传来，不少网友点赞之余又充满好奇，这两位数学“天才”是如何打开数学王国之门的？在攀登数学高峰的路上，经历了怎样的成长与超越？

把一个人送到最高处的，是发自内心的热爱

巧合的是，王虹和邓煜同在2007年被北京大学录取，其中王虹考入地球与空间科学学院，大二才转入数学科学学院；邓煜在高中时期就夺得了国际数学奥林匹克竞赛（IMO）金牌，被保送进入北大数学科学学院。

在广西桂林市桂林中学退休教师、王虹的高中班主任兼数学任课老师唐年华记忆中，王虹并非班里数学天赋最突出的学生，但却极富个性。

7月23日，在美国费城举行的2026年国际数学家大会开幕式上，中国数学家王虹获得菲尔兹奖。新华社记者 李睿 摄

“高一入学，王虹在年级排名百名开外，在50余人的班级中处在30至40名区间，高二跻身班级前20名，高三稳定进入班级前十。”唐年华说，“她胜在真心热爱、极度专注、踏实坚持”。

让老师印象最深的是，课堂上王虹总是第一个举手回答问题。虽然刚开始成绩并不是那么抢眼，但她敢于亮出自己的解题思路，大胆表达自己的想法。

敢为人先、勇于表达，同样的特质也在邓煜的身上突出体现。

7月23日，在美国费城举行的2026年国际数学家大会开幕式上，中国数学家邓煜获得菲尔兹奖。新华社记者 李睿 摄

广东深圳高级中学（集团）数学教师冯跃峰最先想起的是邓煜上课时的眼神。“我在课堂上分析一个问题、讲到某个关键节点，他眼里就会闪出一种想表达、想抢答的光。”

同学们回忆，邓煜在学习钻研的时候经常自言自语，不知不觉就把自己的想法说出来了，如痴如醉。

“邓煜对数学的这种状态不是被逼出来的，而是真的享受解题的过程。”冯跃峰说，“我见过不少天资出众的学生，但真正把一个人送到最高处的，是对一件事发自内心、无法自拔的热爱”。

“当兴趣成为指引，努力便不再是负担，而是探索未知的自然延伸。”深圳高级中学（集团）党委书记宋德意说，必须依托长期适宜的培育环境，涵养学生的好奇心、想象力、探求欲，才能助力人才持续成长、不断突破、通往卓越。

不做“流水线产品”，重在唤醒内在驱动力

“要善于捕捉学生的求知微光。从王虹的成长路径，我们更加领悟到，教育重在挖掘、培养学生的兴趣，因材施教。”桂林中学校长李山表示，学校应该创设开放包容的育人环境，让每个孩子真正认识自我、发掘自身优势，发展自我、树立信心。

教育的真谛在于唤醒个体内在的驱动力，而非单纯的知识灌输。

“拔尖创新人才不是‘流水线产品’，他们的成长路径是个性化的，不能套公式。”唐年华曾与学生约定，完成常规作业后，若有余力钻研拓展题型，可在作业本上做好标记。他依据标记，单独选配竞赛习题，而王虹就是主动留下标记最多的孩子之一。

“最重要的是师生之间的平等对话，把上课变成师生共同探索。”冯跃峰说，“我鼓励邓煜表达自己的想法，其他同学也被带动起来”。

“爱运动、爱动漫、爱文学……这两位‘大神’超有‘活人感’。”网友的评论也引起人们对“天才”的更多兴趣。

记者采访的多位接近邓煜和王虹的教育工作者表示，从中学到大学，身处的环境在变，但以人为本、因材施教的理念仿佛阳光、雨露，始终滋润着他们，让他们从刷题者变成解题者，进而变成破题者。

“我们越来越注重引导学生独立判断和思考，让学生自主组织讨论班，邀请全球知名的数学家办讲座，开拓学生的研究视野。”中国科学院院士、北京大学数学科学学院原院长张继平欣喜地看到，数学四大顶尖期刊上出现了越来越多中国的论文，中国数学家可以作出更多世界性的贡献。

数学大国迈向数学强国，让更多“千里马”竞相奔腾

邓煜和王虹的获奖，是一个标志，也是一个新的开始。

曾获菲尔兹奖的数学家杰曼诺夫为两位中国科学家获奖感到高兴。他说：“两位获奖者最重要的教育阶段都是在中国完成的。他们取得的卓越成就，有力证明了中国在世界数学领域的地位正变得日益重要。”

“从跟跑到赶超，再到部分研究领域领跑，数学研究的突破背后，是国家对基础科学长期稳定的关注支持。”北京大学讲席教授、北京国际数学研究中心主任田刚说。

数学是自然科学的基础，也是重大技术创新发展的基础。

从《周髀算经》《九章算术》到祖冲之计算圆周率，在数千年文明发展进程中，中国在算学领域贡献巨大。新中国成立后，从华罗庚、陈景润、吴文俊、杨乐到袁亚湘、刘若川、许晨阳……一代代数学家薪火相传，一批批青年学者向着世界学术的最前沿眺望。

近几年来，国家不断加大对基础科学的投入力度，出台《关于加强数学科学研究工作方案》，设立“十四五”国家重点研发计划“数学和应用研究”，在北京、上海、广东、天津等地建设13个国家应用数学中心……

中国科学院院士、北京大学数学科学学院院长刘若川表示，今年以来相继召开的加强基础研究座谈会和全国基础教育工作会议，释放出加快建设教育强国、科技强国、人才强国的鲜明信号。我们要引导更多优秀学子立志投身基础学科、深耕基础研究事业，推动我国基础学科从高原迈向高峰。

受访人士表示，中国正从数学大国迈向数学强国，新一代数学家一定会不断超越。要鼓励他们克服学术浮躁，经得起挫折，耐得住寂寞，潜心钻研、久久为功。

对于有志投身数学研究的青年学子，邓煜在接受新华社记者书面采访时这样建议：“追随自己热爱的方向，尽情沉浸在探索之中。”

来 源：新华网

原标题： 菲尔兹奖的中国时刻——你眼中的数学“天才”这样养成

记者：吴晶 刘祯 王鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com