中国天气网 2026-07-25 10:45:13

中央气象台7月25日06时继续发布台风橙色预警：

今年第12号台风“红霞”已于今天（25日）早晨由强热带风暴级加强为台风级，早晨5点钟其中心位于广东汕尾东南方向约450公里的南海东北部海面上，就是北纬20.3度、东经118.8度，中心附近最大风力有12级（33米/秒），中心最低气压为975百帕，七级风圈半径150-280公里，十级风圈半径50公里。

预计，“红霞”将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐加强，并向粤东沿海靠近，今天夜间至26日早晨将在香港到广东惠来一带沿海登陆（35-42米/秒，12-14级，台风级或强台风级），登陆后转向偏北方向移动，强度逐渐减弱。

大风预报：25日08时至26日08时，南海东北部、巴士海峡、台湾海峡、东海南部、台湾岛南部沿海、福建沿海、广东中东部沿海将有6-8级大风、阵风9-10级，其中巴士海峡、南海东北部的部分海域风力可达9-10级、阵风11-12级，台风中心经过的海域或地区风力有11-13级，阵风14-15级。

降水预报：25日08时至26日08时，广东东部和南部沿海、福建南部和西部、台湾岛东南部部分地区有大到暴雨，广东东南部、台湾岛东南部等地部分地区有大暴雨，广东东南部沿海局地特大暴雨（250-320毫米）。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞；海洋牧场在保证安全的情况下做好设施加固，提前抢收。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物,人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

来 源：中国天气网

原标题： 台风“红霞”加强为台风级 今夜至明晨将在香港至广东惠来沿海登陆

本文转自：温州新闻网 66wz.com