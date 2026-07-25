新华网 2026-07-25 10:45:12

伊朗伊斯兰革命卫队24日发布多份公告说，伊朗伊斯兰革命卫队当天对约旦、伊拉克、科威特和巴林境内多个美军目标发动打击。

公告说，伊朗伊斯兰革命卫队空天部队袭击了约旦阿兹拉克美军基地，造成美方数架战机受损，并打击了一处美军人员驻地，造成部分美军人员伤亡。伊方在伊拉克北部埃尔比勒摧毁了一套“爱国者”防空导弹系统和一个美军侦察气球，并打击了一处美军人员驻地。

公告还说，伊方当天袭击了位于科威特乌代里美军基地的3座弹药和装备仓库，相关设施被毁。伊方还打击了位于巴林的美海军第五舰队设施。

约旦武装部队当天发表声明说，约旦防空系统和皇家空军飞机拦截并击落了来自伊朗的7枚导弹和6架无人机。

来 源：新华网

原标题： 伊朗表示打击中东多国境内美军目标

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