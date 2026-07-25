瑞安：这群“烧茶人”接力守护夏日清凉
三伏酷暑，热浪蒸腾。在温州瑞安的街头巷尾、山间亭阁，总能看到一个个质朴的伏茶桶，旁边摆着干净的水杯。路人停下脚步，倒上一杯温热的伏茶，仰头饮尽，抹一把嘴，继续赶路。茶是温的，心是熨帖的。
这便是瑞安人再熟悉不过的“伏茶点”。守护这些茶点的人，被大家亲切地唤作“烧茶人”。
地处浙南的瑞安，夏日潮湿闷热，施送伏茶是当地沿袭多年的传统民风。
清晨，万松山半山腰的茶亭总比晨光更早醒来。今年86岁的“烧茶人”郑金土自2011年起，每天凌晨4时烧水，直至20时才歇，寒暑无休，风雨不改。万松山茶亭每日接待登山游客逾万人次，四只大茶桶一天至少用掉1000公斤水。年事渐高后，郑老伯将这份沉甸甸的托付交给了外甥余国春。2022年，余国春接过接力棒：“舅舅信我，我就一定像他一样，把茶亭守好。”
市民爬完山后在亭内歇脚。张欣 摄
为了让这份爱心走得更远，2021年，瑞安市正式启动“云江暖心亭”项目。目前已有万松山茶亭等24家茶亭加盟，不仅免费供应伏茶，还提供传统小吃，部分茶亭服务延长至22时。瑞安市慈善总会救助科科长潘斌瑜介绍，过去许多公益茶亭面临设备老旧、资金难继、卫生标准不一等困境。为此，瑞安市统一配置设备，组建10支志愿服务队，统一培训服务规范，明确每日烧水、清洗、消毒流程，规定开放时段和夜间值守标准，并安排专人定期巡检，确保每一杯茶都让市民喝得放心。
瑞安街头，还藏着许多不起眼的“迷你伏茶亭”。一张旧木桌、一只大茶桶，便撑起一个爱心角落。
瑞安街头的“迷你伏茶亭”。张欣 摄
在安阳街道万松东路和安泰路交叉口的人行道旁，74岁的王丽英阿婆已在此摆摊送茶整整八年。每年初伏一到，她与老伴每天0时开始煮茶，5时许摆开茶桶迎候行人。“一天最少一桶，忙起来要烧三四桶，让路过的街坊和在太阳下干活的人能随时喝上一口茶水。”王丽英说。常有乡亲和路人悄悄留下心意，几年间竟积下7万多元善款。王丽英拿出一个塑料袋，里面妥帖地放着那些钱：“这么多人记挂我，这份善心我不能辜负。只要身子还动得了，这壶伏茶，我就一直烧下去。”
从万松山半山腰日迎万人次的“老字号”，到街角巷尾一张木桌支起的“迷你伏茶亭”，每一处都承载着同样质朴的善意。这份慈善薪火，在瑞安“烧茶人”的手中，从未熄灭。
来 源：学习强国温州学习平台
作者：周小玲 陈峥 贾洁楠
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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