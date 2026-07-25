60：63 洞头客场击败瓯海

温州新闻网 2026-07-25 21:21:00

7月25日晚，2026浙BA温州市预选赛B组第5轮较量在瓯海主场打响，东道主瓯海队迎战洞头队。经过四节鏖战，最终，洞头队反客为主，以60：63战胜瓯海队，斩获胜利。

温州网讯（记者 杨丽）7月25日晚，2026浙BA温州市预选赛B组第5轮较量在瓯海主场打响，东道主瓯海队迎战洞头队。经过四节鏖战，最终，洞头队反客为主，以60：63战胜瓯海队，斩获胜利。

比赛一开场，客场作战的洞头队迅速进入比赛节奏，内外线多点开花，洞头队21号球员吴健健率先投进一个3分球。首节战罢，双方打出了12：16的出色开局。瓯海队不甘示弱，不断调整战术，在第二节的比赛中，洞头队被瓯海队轰出一个11：0的高潮。半场战罢，瓯海队以31：27，暂时领先洞头队。

下半场易边再战，洞头队持续发力追分，不断缩小分差，赛场局势一度十分胶着。瓯海队稳住阵脚，加强防守强度，抓住转换进攻机会持续得分。

随着终场哨响，比分定格在60：63，洞头队客场拿下本场胜利。

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