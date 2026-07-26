加快打造中国民办博物馆之城！张振丰调研民办博物馆高质量发展

温州日报 2026-07-26 09:12:00

7月25日，省委常委、市委书记张振丰专题调研民办博物馆高质量发展工作。

7月25日，省委常委、市委书记张振丰专题调研民办博物馆高质量发展工作。他强调，要认真学习贯彻习近平文化思想，深入践行人民城市理念，坚持因地制宜、分类培育、共建共享，以改革创新的思路和举措推动民办博物馆特色发展，完善公共文化服务体系，加快打造“中国民办博物馆之城”，为做强“一圈一极一中心”、建设现代化人民城市注入文化新动能。

温州罗丹艺术中心

位于鹿城七都的温州罗丹艺术中心，是国内第二家、地级市首家由法国罗丹博物馆官方授权的专属常设专业场馆。6月30日开馆以来，吸引5000余人前来观摩大师真迹，近距离感受西方雕塑艺术魅力。在温州罗丹艺术中心，张振丰参观了《鲸起穹宇——罗丹中国展》，与中心主理人面对面交流，详细了解场馆建设运营情况及下步计划，寄语中心坚守“为民办馆”初心，积极承接国际顶尖艺术文化资源落地，以一流标准做好展陈运营工作，大力拓展教育研学、学术交流、创作实践、公共美育等多元功能，让更多人在这里感受艺术熏陶、种下“美”的种子。张振丰要求属地和相关部门加强联动、整合资源，推动特色民办博物馆发展，努力打造彰显“世界的温州”文化格局的重要地标、促进中外文化交流合作的桥梁纽带、高品质文化供给普惠民生的示范样板。

调研中，张振丰与鹿城区、市直相关部门负责人座谈交流，共同研究推动民办博物馆高质量发展等重点工作。张振丰强调，民办博物馆是公共文化服务体系的重要组成部分，要紧紧围绕服务经济和民生主攻方向，以提升运营能力为重点，加快推动展览叙事、文创开发、综合体验、品牌传播等关键环节突破跃升，努力将民办博物馆群打造成为兼具口碑美誉与市场活力的文旅融合新地标。要以点带面做优业态布局，围绕场馆引育一批定位契合、功能互补、相互赋能的品牌项目，植入年轻态、文艺范、时尚感的消费场景，提高社交媒体话题性，激发观展消费引爆力。要运营为王促进“自我造血”，“一馆一策”完善运营方案，突出场馆特质和优势，大力开发差异化、沉浸式体验产品，积极拓展研学交流、文创设计等业务，不断夯实可持续发展基础。要国际视野凝聚“民办”合力，发挥世界温州人资源优势，广泛动员民间收藏家、策展人和文艺界人士参与共建，推动优质文化内容在温展陈，促进温州传统文化与全球多元文化交流互鉴。要政策引领强化保障，深化改革创新，完善体制机制，精准破解场馆运营发展痛点难点，助力民办博物馆专业化、规范化、品牌化发展。

市领导陈应许、黄阳栩参加调研。

来源：温州发布

资料：温州日报

温州日报记者：郑序 陈翔

来 源：温州日报

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