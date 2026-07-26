温州日报 2026-07-26 09:18:21

今年以来，我市政务服务改革持续提速，46项国家“高效办成一件事”上线运行，累计办件量突破203万件，居全省第二，办理环节、申报材料平均压缩70%以上。

温州网讯 今年以来，我市政务服务改革持续提速，46项国家“高效办成一件事”上线运行，累计办件量突破203万件，居全省第二，办理环节、申报材料平均压缩70%以上。多元化协同办指标、创新优化举措被省里采纳推广数均列全省第二。这是记者昨天从市政务服务局获悉的。

当前，我市一系列改革的“顶层设计”，正逐步在各县（市、区）开花结果。“以前办演唱会，需要办理人分头跑文广、公安、消防等多个窗口重复交；现在由文广一窗受理、并联审批，材料内部共享、还能容缺受理，让办理人省时又省心。”龙湾区政务服务中心审批业务科科长苏思思说。

在龙湾区，营业性演出“一件事”改革让审批承诺时限由8个工作日缩减至3个工作日，材料精简50%，整体提速达40%以上。2026年，该地举办5场顶流演出，以连开三场的周杰伦演唱会为例，近22万名歌迷从全国涌入，带动住宿、餐饮、交通等全市消费超10亿元，让演艺经济成为拉动区域消费的新引擎。

改革同样打通了市场经营主体“全生命周期”的堵点。在瑞安，国有土地出让曾面临“线上竞价、线下跑腿”的尴尬。如今，当地攻坚全流程电子化改革，竞得后成交确认书签订、公证、合同网签全部线上完成，企业“一次不用跑”。截至目前，当地已累计签订电子合同295宗，签订率保持100%，为全省土地出让领域提供了可复制的“瑞安样板”。

从企业办事的“速度”，也能看到政务服务的“温度”。在瓯海，12万华侨华人分布在全球101个国家和地区，过去回国办理落户、社保、公积金等事项，平均要跑4到6个窗口。对此，瓯海区率全省之先推出“华侨回家一件事”集成服务，整合公安、人社、医保、金融、通信等8个部门14项高频事项，实现“一表申请、并联审批”，华侨办事时限缩短75%以上，纸质材料减少60%以上。面对原始户口底册档案大量缺失的华侨朱女士的诉求，相关部门通力合作，加速为朱女士办结华侨恢复户口及一件事联办服务，仅3天时间就将社保卡邮寄到家，朱女士连称“省心又暖心”。

市政务服务局相关处室负责人介绍，2026年，温州地方特色“一件事”累计培育22项，不少首创经验升为全省标准，实现“一地创新、全省共享”。下步将聚焦企业群众急难愁盼，持续迭代“一件事”集成服务，推动更多基层首创经验上升为全省标准，以政务服务增值化改革助力营商环境再优化。

来 源：温州日报

原标题： 温州“高效办成一件事”交出半年答卷 46项“国定一件事”办件超203万件

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com