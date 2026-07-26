推动科技创新和产业创新深度融合，温州因地制宜培育发展新质生产力

温州日报 2026-07-26 09:24:05

作为“万亿之城”的温州，在“十五五”开局之年的上半场，以新质生产力为突破口，展现了产业转型的新篇。

温州网讯 一块小小的储能电芯，能在全球市场搅动多大波澜？

日前，温州企业瑞浦兰钧给出了答案——业界权威数据机构统计显示，今年上半年，瑞浦户用储能电芯出货量位列全球第一，工商业储能电芯出货量位列全球第二。

这样的“崛起”并非孤例。今年上半年，温州规模以上工业增加值同比增长11.4%，延续高位运行态势。在33个工业大类行业中，有28个行业增加值保持增长，增长面达到84.8%。

优势产业提速焕新，计算机通信、电气机械行业引领增长，增加值同比增长27.5%、16.1%，贡献率达38.7%；新兴产业聚链成势，数字经济核心产业制造业、高技术产业增加值分别同比增长23.4%、19.6%。代表存量的工业底盘与代表增量的新动能增速齐头并进，均实现了两位数增长。

作为“万亿之城”的温州，在“十五五”开局之年的上半场，以新质生产力为突破口，展现了产业转型的新篇。

新赛道拔节有声

“一港五谷”长成产业新森林

从初创到登顶全球户用储能系统供应商榜首，龙湾区的麦田能源仅用了短短数年。

以这类链主企业为引领，新能源等战新产业在温州加速成势：仅上半年，新能源产业规上工业增加值就达253.8亿元，同比增长12.6%。

这组数据印证，温州正打破传统产业路径依赖，因地制宜发展新质生产力，凭借科技创新重塑经济发展新优势。在今天的“5+5+N”现代产业集群中，类似的案例比比皆是，更多“破土”与“拔节”的故事，在“一港五谷”的布局里密集上演——

成立仅四年，中国（温州）数安港已有26个项目入选浙江省未来产业培育名单。这里集聚了超1200家数据生态企业，登记数据资源2.8万多项，落地国家级试点16个、重大数据实验室和创新基地18个。全程见证数安港发展的每日互动CEO方毅感慨：“最初是我们为数安港赋能，但如今早已是数安港赋能我们走向全国。”

相距不远的中国眼谷，同样涌动着蓬勃生长的力量。

尽管酷暑难耐，从南京、苏州等地赶来的企业仍紧锣密鼓地推进新厂房建设。以“AI+眼健康”为突破口，中国眼谷不断开拓其全球影响力，开园仅6年的眼谷入驻企业已经超过770家，其中56家是“500强”或上市公司等龙头企业。全球首个经鼻眼底显微手术导航系统、全球首个实现“脑病眼治”的产品、全球首款眼健康大模型……创新成果接连涌现。

“通过将温医大附属眼视光医院的‘临床资源、科研平台、产业服务’拧成一股绳，中国眼谷正逐步打破科研与产业间的壁垒。”中国眼谷执行主任徐良德教授说，2025年，中国眼谷实现总营收近130亿元，发展势头强劲。

从数据要素、生命健康到人工智能，新质生产力落子有声。继去年设立全国首个地市级人工智能局后，7月15日，东南Token运营中心在温正式启动，“词元天下”门户网站同步上线。

此后仅一周，温州与中国电信浙江分公司又签订战略合作协议，携手抢抓“人工智能”这个未来发展的最大确定性，打造辐射浙闽赣的智能算力服务枢纽。

这般密集动作背后，是温州打造人工智能创新发展先行市和“AI示范应用第一城”的关键布局，更是当前温州产业发展的强烈诉求。数据显示，温州在制造业领域Token的消费量，今年第一季度环比增长2261%，电商直播增长1110%，OPC增长706%。

“AI+”悄然生风

传统制造生出“智慧根系”

新赛道生机勃发，庞大的传统制造基本盘也在经历一场深入毛细血管的智慧焕新。

在浙江珠城科技股份有限公司的智能车间，人形机器人提起装满成品的物料箱，平稳地向车间一端的检验窗口行进，将产品交付检验人员；

在正泰智能化量测产业园，AGV搬运机器人与机械手默契配合，配收物料，关键设备自动化率100%，从原料到成品全程实现“黑灯作业”。

随着AI赋能、数字化改造的不断推进，像这样的“未来工厂”场景，已在温州龙头企业的产线上成为现实，并沿着供应链蔓延，带动上下游企业迭代升级。

就连看似传统的“螺丝钉”工厂，也打起了AI的主意。近期，温州经开区的强杰科技实业有限公司正在规划推进新厂房。公司总经理沈仁豪准备在新工厂里通过定制企业专业MES系统，建立全流程的智能化生产线。“我们已经将上万种产品‘喂’给AI大模型，届时只要客户提出要求就可以第一时间定制方案启动排产。”他说。

为了让人工智能与“5+5+N”现代产业集群真正“对话”，温州今年已培训、派遣了800多名“AI行业翻译官”走进制造企业车间，去打通技术与产业之间的壁垒。

“这两张看起来差不多的牛皮，老师傅观察触摸后会告诉你这张更好一点。但AI系统鉴定后则会给出报告，一张的纯度是90%，另一张则是80%。”AI行业高级翻译官、浙江安防职业技术学院人工智能学院院长陈锋研发的“AI+皮具微观检测”算法，将扭转皮革行业长期以来依赖老师傅经验的选材操作模式。

一个个标杆场景的落地，带来的是传统优势产业的系统性补强。据统计，以人工智能融合应用为突破口，目前温州已培育电气、鞋履、服装3个行业基座大模型和128个垂类应用；近三年实施智能化技改项目超4000个，带动企业生产效率平均提高90.8%、产品不良率平均降低45%。

标杆引领之下，智改势能持续转化为企业提质增效的硬成果。从“跟跑”转向“领跑”，温州制造企业尝到了智改的甜头。

新技术开辟新场景

产业常新造就基业长青

技术的渗透并未止步于车间。当“5+5+N”现代产业集群与人工智能深度融合，当创新链与产业链无缝对接，跨界融合正在催生许多“意料之外”的新增长点。

在乐清，3000亿级的电气产业与智能物联、新能源协同共振，衍生出智能微电网、智能家居等众多新领域；

在瓯海，传统的眼镜企业牵手科技工厂，推出涵盖翻译、听音乐、拍照、录像、AI对话等多种功能的智能眼镜，将产品推向全球2000多座城市；

在龙港，中国印刷城的印刷包装企业通过延链、补链，向着产业前端的创意设计和后端的销售渠道不断攀升。昔日的印刷厂里涌现出一大批潮玩运营商，卡牌文创、儿童绘本，产值超亿元的潮玩企业超过25家。

主动拥抱新质生产力，大胆探索应用新场景，产业常新正为温州带来基业长青的底气。据统计，近三年来，温州技改投资年均增长12.9%，较浙江省平均水平高出6.3个百分点，较全国平均水平高出8.8个百分点。

再看规上工业企业，盈利面已连续五年位居浙江省第一，近三年规上工业增加值年均增长10%，较全国高出4.6个百分点，过去两年增速均居浙江省第一。

存量与增量交融互促，新技术与旧动能相互成就，一座现代产业集群成势的“万亿之城”，正稳健挺起坚实的产业脊梁。

来 源：温州日报

原标题： 推动科技创新和产业创新深度融合，温州因地制宜培育发展新质生产力

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com