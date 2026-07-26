温州日报 2026-07-26 09:47:28

车上79527件小包订单、货值约106万元，成为浙南首单通过“邮转跨”模式出海的跨境电商货物，为全省外贸稳量提质再添新注脚。

温州网讯 一辆满载温州鞋服、眼镜等特色轻工产品的TIR国际货运车辆，日前从温州国际邮件互换局启程驶往欧洲。车上79527件小包订单、货值约106万元，成为浙南首单通过“邮转跨”模式出海的跨境电商货物，为全省外贸稳量提质再添新注脚。

今年以来，温州以推进全国跨境贸易便利化专项行动试点为契机，围绕民营经济活跃、跨境电商业务特点，打出“快速通道+跨境电商+制度创新”组合拳，开拓外贸新增长市场。

邮运渠道与TIR模式的结合是一场精准适配后的优势叠加。跨境电商出口具有“小包裹、高频次、低货值”的特点，邮路运输成本低、覆盖面广，与跨境电商出货节奏相契合。与此同时，TIR具有“一次申报、一证到底、一车直达”的优势，沿途无需换装和重复查验，显著压缩货物在途时间且可有效降低物流成本。此次邮运渠道“TIR+跨境电商”的开通，与既有TIR线路形成互补，为温州及周边跨境电商企业提供了更为多元的物流解决方案。

此次落地的“邮转跨”业务，还将原有通过行邮渠道出境、贸易额无法纳入海关统计的邮政小包，切换至9610跨境电商零售出口监管模式，让海量“看不见的贸易”归入外贸统计“大盘子”，有效做大出口增量。

从“行邮”到“跨电”，改革的背后，是多部门在协同破壁。温州市商务局联动温州海关、市邮政集团，搭建属地口岸绿色通道，压缩通关时间；温州跨境通平台则为经营主体提供资质备案、清单申报、数据核验等一站式服务。

据了解，下一步，温州将加快邮政全渠道9610模式切换，引导企业用好综试区无票免税、所得税核定征收等政策红利，深挖鞋服、眼镜等本土产业带出口潜力。随着金丽温开放大通道建设和多式联运体系不断完善，一场以制度创新撬动市场增量的改革试验，正为高水平对外开放写下生动注脚。

来 源：温州日报

原标题： 温州落实跨境贸易便利化专项行动再出招

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com