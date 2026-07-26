从创作到变现，温州打通短剧出海全链路

温州日报 2026-07-26 10:41:58

从首尔到伦敦，从斩获OMNI国际电影大赛“华语文化圈最佳影片大奖”到入围伦敦AI电影节决赛，再到塞尔维亚、巴西等国影展邀约纷至沓来——温州AI影视作品，正被世界频频“看见”

《妈·马》摘得第五届首尔国际AI电影节“最佳AI短片”金奖。韩国AI影像制作协会副会长张善景（左一）为影片导演刘加铠、影片美术总监刘蓝颁奖。 采访对象供图

在元瓯文化传媒（温州）有限公司内，工作人员运用AI技术开展影视内容创作。 记者 苏巧将 摄

【开箱·现场】

时间/地点：7月，韩国首尔，第五届首尔国际AI电影节展映厅。

现场：灯光渐暗，荧幕渐亮。不同肤色的婴儿笑脸依次浮现，一声声“mama”的呼唤在影厅中交织。画面流转，“女”与“马”拆解重组，最终凝成一个“妈”字——所有朴素又真挚的母爱，都藏进了这一个汉字里。台下，来自意大利、印度、阿联酋、加拿大等地的创作者们静静观看。灯光重新亮起，掌声如潮。

温州货：AI短片《妈·马》，花房午后文化传媒（温州）有限公司制作，摘得第五届首尔国际AI电影节金奖。

【开箱·所见】

用AI搭建一座无形的“全球影城”

没有实景搭设，没有海选演员，没有灯光道具。

《妈·马》的诞生，全程依托AI技术——文生视频生成画面，数字人塑造角色，AI辅助剪辑调色，花房午后文化传媒（温州）有限公司出品，几名“00后”组成的创作团队担纲制作，将一部情感饱满的短片送上了国际领奖台。

从首尔到伦敦，从斩获OMNI国际电影大赛“华语文化圈最佳影片大奖”到入围伦敦AI电影节决赛，再到塞尔维亚、巴西等国影展邀约纷至沓来——温州AI影视作品，正被世界频频“看见”。

元瓯文化传媒（温州）有限公司负责人黄雪意算过一笔账：AI介入后，相较传统影视，AI剧制作周期缩短五分之一，成本下降约三分之一。

“其实AI技术工具没有壁垒，决定高下的，是对剧本内容的理解和镜头语言。”温州艾门韦思网络科技有限公司负责人卢丽丽道出温州AI影视突围的核心逻辑。

瓯越金缮技艺融入作品的《归缮》跻身亚太AI短剧十强；《中国节气》全网播放量达1026亿次，海外传播量超3000万次；央视网AI新春晚会通过温州团队的技术输出，在40余个国家和地区同步播出，全网观看人数达1194万人次……

一个个出圈作品、一次次海外破圈传播——没有影棚的温州，正在AI时代搭建一座无形的“全球影城”。

【开箱·拆解】

轻装上阵，一年2000部的“温州速度”

传统影视重资产、长周期，向来不是温州的优势赛道。但AI的到来，改写了游戏规则。

在龙湾AI影视基地，团队规模普遍只有六七人，产能却颇为可观：据统计，2025年该基地创作完成AI影视作品逾2000部，并通过基地搭建的发行渠道，将超过5000部国产剧向全球网络平台输送。轻量化配置、小团队作战、精品化路线——这样的打法，在这里早已是常态。

去年9月，温州成立浙江省首个市级人工智能局；出台12条专项政策，从降低创新成本、鼓励研发投入、支持企业发展三个维度精准发力；发布建设人工智能创新发展先行市实施方案，明确到2027年建成千亿级产业集群。算力支撑上，“算力券”“算力贷”对采购自主智能算力的企业按合同金额最高30%予以补贴。

作为核心承载平台，龙湾AI影视基地自去年启动建设以来持续集聚产业资源，今年6月正式上线“爱来坞（AIWood）”品牌，构建一站式创作孵化体系。目前已集聚9家规上重点文化企业，总营收近20亿元，落地12个优质AIGC项目，配套百余场行业赛事。

“AI创作不是单打独斗。”龙湾区文化产业中心主任郭和强说，“我们把创作、技术、分发、资本四个环节串成一条链，让小团队在链上跑起来。”

【开箱·走向全球】

从“播出去”到“卖出去”，打通出海全链路

如果说内容与技术是AI影视出海的“上半场”，那么商业变现才是决定能否持续的“下半场”。

打开哈萨克斯坦短剧平台OrikTv，首页推荐上，撞车失忆、归来逆袭、双面人生、假面夫妻——这些叙事元素被压缩在每集不足两分钟的微短剧内，极快节奏、密集爽点，令当地用户上头。哈萨克语配音、符合中亚审美的数字人面孔，几乎无人察觉它来自温州。

负责内容在地化运营的温州金太阳甄选科技，仅用不到半年时间，便助力付费平台下载量突破10万、跻身当地应用商店前三，完成50部短剧的中亚本土化落地，打开近2000万人口的核心市场。

OrikTv跑通了中亚市场的“小闭环””，阜博的入局，则打开了通往全球的“大通道”。今年6月，全球领先的内容服务商阜博集团正式落地温州。这家与迪士尼、YouTube等400余家国际平台合作的企业，拥有全球领先的影视基因数字指纹及水印技术，可提供全网侵权监测与海外维权服务，同时对接全球商业订单与分发渠道，让中小创作团队也能共享顶级发行资源，打通了从“有作品”到“有订单”的关键一环。

“以前谈海外发行周期长、成本高，阜博的出现，让AI成品出海走上了高速路。”温州太一AI工作室负责人刘志颖感叹。

当下，全球AI影视剧市场正以惊人速度扩容——从2025年的约1亿美元跃升至2026年预计的6.5亿美元，一年增长近6倍。这条赛道远未饱和，温州正加速抢跑。

“创作端有‘爱来坞’集聚人才，技术端有算力支撑与AI工具赋能，分发端有阜博集团打通全球平台渠道，资本端有“小青龙”创投计划提供源头活水。”郭和强说，从算力支持到版权保护，从创作孵化到海外分发，一条覆盖产业全链条的保障体系已然成形。

从《妈·马》捧起首尔金奖，到OrikTv拿下哈萨克斯坦应用商店前三，再到阜博集团落地打通全球分发通道——温州AI影视剧的全球远征，没有传统影棚的聚光灯，却以轻量化、全链条的姿态，在全球版图上点亮了一个又一个坐标。

来 源：温州日报

原标题： 从创作到变现，温州打通短剧出海全链路

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com