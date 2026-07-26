温州日报 2026-07-26 10:44:13

昨天，温州加快打造人工智能OPC创业高地主题活动在温州国际云软件谷举行。

温州网讯 昨天，温州加快打造人工智能OPC创业高地主题活动在温州国际云软件谷举行。活动现场，《中国城市OPC指数（半年度报告）》正式发布，温州在全国60个重点参评城市中位列第7位，温州AI创业活力再获权威指数认可。

本次活动以“向上向善 创业创新”为主题，由市委宣传部、市经信局、市人力社保局、市文广旅局、市数据局（市人工智能局）、市人工智能学院、龙湾区人民政府联合主办。现场，“爱享会（AIxSpark）”活动品牌正式上线，将作为温州AI领域常态化交流载体，开展行业分享、资源对接与项目孵化。同步发布的“爱来坞18条”产业服务政策，涵盖人才培养、算力支持、IP孵化、版权保护、市场对接、金融服务等18项内容，构建覆盖AI创业者全生命周期的支撑体系，切实降低创业门槛。活动还为“我为周董写歌”AI创作大赛获奖选手颁奖，集中展示本土AI音乐创作成果。

2027年AI新春晚会招商同步启动。温州艺承文化科技有限公司创始人、AI春晚总导演李奕辰介绍，本届晚会将延续全民共创传统，深度融入温州本土文化与非遗元素，在舞台呈现、传播渠道、版权运营上全面升级，打造具有全国影响力的年度AI文创标杆。该IP发源于龙湾区，2026年AI新春晚会由央视网与龙湾区政府联合出品，直播场观突破1194.5万人次，全网累计曝光超3000万次，已成为温州AI文创的标志性成果。作为全市AI内容产业核心承载区，龙湾区2026年入选浙江省文化“新三样”高质量发展试点，依托浙南AI内容创作与传播基地，已集聚规上文化“新三样”企业6家，2025年产出AI影视作品超2000部。

OPC产业资深研究员马千里现场解读半年指数。报告设置政策先行度、空间载体度、目标雄心度、创新特色度、生态活跃度五大维度，其中生态活跃度权重最高，占30%。这已是该指数报告第三次选择在温州发布。马千里认为，温州民营经济活跃、创业底蕴深厚，发展OPC产业具有天然优势，除培育个体成长型OPC外，还可重点引导组织裂变型OPC发展。“头部城市得分差距正在缩小，走出符合本地产业特色的发展路径是关键。”他说。

活动现场，咪咕数媒围绕AI内容创作平台运营、OPC模式赋能创作者等主题分享实践经验。据介绍，“爱享会”将定期举办，持续邀请行业专家、头部企业与创业团队开展深度对接，为温州OPC产业发展持续导入优质资源。

来 源：温州日报

原标题： 温州OPC创业实力位列全国第七 “爱享会”品牌上线助燃AI创业高地

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com