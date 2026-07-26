新华社 2026-07-26 10:45:44

一抹来自中国的青花，点染世界舞台。

当地时间7月25日，在韩国釜山召开的联合国教科文组织第48届世界遗产大会上，我国提交的“景德镇手工瓷业遗存”项目申遗成功。

自此，《世界遗产名录》“瓷”主题的空白终于被填补。

“china”，首字母大写为中国、小写即为瓷。正如习近平总书记2023年在景德镇考察时指出，“陶瓷是中华瑰宝，是中华文明的重要名片”。

“景德镇手工瓷业遗存”里，浓缩着中国与瓷的深厚缘分。

“陶阳十三里，烟火十万家”“窑火夜夜明，瓷器日日出”……古语中所描绘的，正是景德镇鼎盛时期的生产场面。“景德镇手工瓷业遗存”，正是10至19世纪景德镇手工制瓷产业体系中的代表性遗存。

全，是这一项目的鲜明特点。

“景德镇手工瓷业遗存”遗产要素囊括了原料产地、燃料产地、瓷业生产中心和水路运输系统，全面覆盖手工制瓷全产业链的关键环节。

“这是我们首次以全产业链条的形式申报世界遗产，这一崭新申遗思路令我们豁然开朗。”国家文物局世界文化遗产司副司长肖莉说。

何以跻身世界遗产？世界文化遗产的价值标准共有6条，“景德镇手工瓷业遗存”满足其中4条。

以湖田古瓷窑址为代表的遗存，见证了10至13世纪景德镇手工瓷业对中国南北方制瓷技术的融合。

以落马桥窑址、御窑厂窑址、观音阁窑址为代表的遗存，见证了13至15世纪将瓷土和瓷石原料有意识搭配的“二元配方”技术创新，利用中东钴料创烧青花瓷，实现了手工制瓷技术的飞跃。

以御窑厂窑址、落马桥窑址、高岭瓷土矿遗址为代表的遗存，见证了15至16世纪“二元配方”技术的普及，对欧洲高温硬质瓷制瓷技术产生重要影响。

到了16世纪，景德镇成为世界手工制瓷中心。

17至19世纪，景德镇利用欧洲彩料创新珐琅彩、粉彩瓷生产，推动了中国制瓷技术、艺术和产品在世界范围的广泛传播，成为人类手工制瓷产业的杰出范式。

“‘景德镇手工瓷业遗存’经历逾千年的持续发展历程，展现了中国手工制瓷技术、瓷器艺术和制瓷产业发展的创新历程，也对世界瓷业发展和文明交流互鉴产生深远影响。”景德镇申报项目文本编制团队负责人魏青总结道。

而今，御窑厂遗址里的层层窑业堆积、镇区中成片的窑砖里弄、昌江西岸的三闾庙古码头仍较好保存着。成为世界遗产构成要素的它们，向世界讲述着这里以瓷为生、因瓷而兴的故事……

千年瓷都，景德镇在等你。

新华社北京7月25日电

来 源：新华社

原标题： “景德镇手工瓷业遗存”填补世界遗产“瓷”空白

记者 徐壮 袁慧晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com