“景德镇手工瓷业遗存”填补世界遗产“瓷”空白
一抹来自中国的青花，点染世界舞台。
当地时间7月25日，在韩国釜山召开的联合国教科文组织第48届世界遗产大会上，我国提交的“景德镇手工瓷业遗存”项目申遗成功。
自此，《世界遗产名录》“瓷”主题的空白终于被填补。
“china”，首字母大写为中国、小写即为瓷。正如习近平总书记2023年在景德镇考察时指出，“陶瓷是中华瑰宝，是中华文明的重要名片”。
“景德镇手工瓷业遗存”里，浓缩着中国与瓷的深厚缘分。
“陶阳十三里，烟火十万家”“窑火夜夜明，瓷器日日出”……古语中所描绘的，正是景德镇鼎盛时期的生产场面。“景德镇手工瓷业遗存”，正是10至19世纪景德镇手工制瓷产业体系中的代表性遗存。
全，是这一项目的鲜明特点。
“景德镇手工瓷业遗存”遗产要素囊括了原料产地、燃料产地、瓷业生产中心和水路运输系统，全面覆盖手工制瓷全产业链的关键环节。
“这是我们首次以全产业链条的形式申报世界遗产，这一崭新申遗思路令我们豁然开朗。”国家文物局世界文化遗产司副司长肖莉说。
何以跻身世界遗产？世界文化遗产的价值标准共有6条，“景德镇手工瓷业遗存”满足其中4条。
以湖田古瓷窑址为代表的遗存，见证了10至13世纪景德镇手工瓷业对中国南北方制瓷技术的融合。
以落马桥窑址、御窑厂窑址、观音阁窑址为代表的遗存，见证了13至15世纪将瓷土和瓷石原料有意识搭配的“二元配方”技术创新，利用中东钴料创烧青花瓷，实现了手工制瓷技术的飞跃。
以御窑厂窑址、落马桥窑址、高岭瓷土矿遗址为代表的遗存，见证了15至16世纪“二元配方”技术的普及，对欧洲高温硬质瓷制瓷技术产生重要影响。
到了16世纪，景德镇成为世界手工制瓷中心。
17至19世纪，景德镇利用欧洲彩料创新珐琅彩、粉彩瓷生产，推动了中国制瓷技术、艺术和产品在世界范围的广泛传播，成为人类手工制瓷产业的杰出范式。
“‘景德镇手工瓷业遗存’经历逾千年的持续发展历程，展现了中国手工制瓷技术、瓷器艺术和制瓷产业发展的创新历程，也对世界瓷业发展和文明交流互鉴产生深远影响。”景德镇申报项目文本编制团队负责人魏青总结道。
而今，御窑厂遗址里的层层窑业堆积、镇区中成片的窑砖里弄、昌江西岸的三闾庙古码头仍较好保存着。成为世界遗产构成要素的它们，向世界讲述着这里以瓷为生、因瓷而兴的故事……
千年瓷都，景德镇在等你。
新华社北京7月25日电
来 源：新华社
记者 徐壮 袁慧晶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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