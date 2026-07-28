温州日报 2026-07-28 07:51:00

张文杰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察浙江重要讲话精神，按照省委省政府部署要求，深度融入上海（长三角）国际科技创新中心建设，着力做深做透“两篇大文章”，扎实推动高能级科创平台提质增效、攀高向强。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰调研科创平台建设。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察浙江重要讲话精神，按照省委省政府部署要求，深度融入上海（长三角）国际科技创新中心建设，着力做深做透“两篇大文章”，扎实推动高能级科创平台提质增效、攀高向强，为温州加快打造新质生产力发展高地、提速做强“一圈一极一中心”注入强劲动能。

来到香港理工大学温州技术创新研究院，张文杰察看海洋工程装备与技术研究中心、超精密制造技术研究中心，详细了解核心技术研发和产品应用场景等情况，希望研究院精准对接温州产业发展需求，提升中试熟化能力，攻坚突破难点问题，推动科技成果产业化、规模化落地应用。

走进华中科技大学温州先进制造技术研究院，张文杰参观微波通信材料与器件实验室、半导体材料与芯片实验室，听取技术研发、人才引育、成果转化等情况，强调要围绕新兴产业培育和传统产业提升，建好用好创新联合体，打通科技成果转化“最后一公里”，更好助力温州培育发展新质生产力。

在随后召开的座谈会上，张文杰听取相关工作情况汇报，并肯定近年来全市科创平台建设取得的成效。他强调，要完善目标体系，锚定建设高水平创新型城市总体目标，聚焦“5+5+N”现代产业集群建设，量化各项指标，细化具体任务，确保压茬推进、取得实效。要完善项目管理体系，健全项目立项评审、过程实施、验收评估全链条管理机制，提升科研成果转化质效。要完善人才评价体系，坚持以能力、实效、贡献为导向，更好激发各类人才创新创造活力。要完善合作支撑体系，强化市域统筹，整合资源力量，释放协同创新最大效能。要完善投资管理体系，规范流程、创新模式、拓展渠道，切实提高投资效益。要完善创新工作机制，优化政策供给、营造一流环境，充分调动各方积极性。

副市长王振勇参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 提质增效 攀高向强

张文杰调研科创平台建设

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com