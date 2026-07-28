温州日报 2026-07-28 08:15:00

长期以来，传统眼镜园区多以代工制造为主，企业各自为战、研发分散、附加值偏低。而浙南高端装备设计制造产业园瞄准的正是这一痛点，锚定“高端制造”新赛道，系统性布局研产销全链条，推动产业从“制造”向“智造”跃迁。

温州网讯 大暑刚过，走进位于瓯海区娄桥街道的浙南高端装备设计制造产业园项目现场，耳畔机械轰鸣声与金属碰撞声相互交织，多台塔吊正有序吊运施工材料，7栋高楼巍然挺立，一座现代化产业园区已雏形初现。

“这不是简单盖几栋标准厂房、收租金的传统园区，我们从规划第一天起，就在想怎么把眼镜产业的上下游串起来。”瓯海铁投集团副总经理徐孙海点出了这个项目的特殊定位。作为区属国企打造的专业化产业园，瓯海铁投集团扮演的不是“房东”，而是产业链整合者。

长期以来，传统眼镜园区多以代工制造为主，企业各自为战、研发分散、附加值偏低。而浙南高端装备设计制造产业园瞄准的正是这一痛点，锚定“高端制造”新赛道，系统性布局研产销全链条，推动产业从“制造”向“智造”跃迁。

在空间设计上，7栋建筑功能分明：3至7号楼为高标准生产车间，1至2号楼布局综合楼、销售市场和配套宿舍，生产制造、研发设计、商贸展示、生活配套融为一体。企业入驻后，生产、研发、办公、展示就地解决，不用再在不同园区间奔波。“协作成本降下来，附加值才能提上去。”徐孙海说，智慧园区数字化管理叠加全链条空间布局，最终目的是让企业“拧成一股绳”。

这种链式思维，也体现在招商节奏上。项目尚未竣工，招商已提前启动，瓯海经开区管委会与瓯海铁投集团协同推进，确立“建设即招商、开园即入驻”目标。目前累计意向企业超50家，覆盖生产制造、技术研发、品牌运营等多个环节，梯队结构完整——既有前端的设计研发团队，也有中端的智能制造工厂，还有后端的品牌运营和商贸展示企业，一条联动的产业生态已见雏形。

为了让这条产业链落地更稳、跑得更快，项目建设一路提速。原计划2028年4月竣工的项目，预计竣工验收提前至2027年6月底，整整压缩了约10个月，各道工序压茬推进、几近无缝衔接。

快速度的背后是科学施工与要素保障的双重支撑。面对超大连片深基坑的施工难题，瓯海铁投集团组建现场管理专班，牵头五方主体开展专项评审，优化支护与降水方案，引入第三方全天候沉降监测，把功夫下在前期，为后续施工扫清障碍。

瓯海区的土地要素保障也为项目按下“加速键”。作为全省“千项万亿”重点工程，项目纳入全区土地全要素保障攻坚专项行动重点清单，规划审批、用地指标享受绿色通道。园区践行“工业上楼”理念，在有限的77.4亩用地上建起约20.6万平方米产业空间，土地集约利用水平大幅提升，为产业链集聚腾出了宝贵的物理空间。配套保障同步跟进，600套（间）保障性租赁住房纳入规划，解决入园员工居住需求；《入园管理办法》完成多轮审查，为企业规范入园立好了规矩。

据悉，按照最新节点，该项目预计明年6月底前完成竣工验收。届时，这片塔吊林立的工地，将变身瓯海眼镜产业链式发展的核心载体。此刻，工地上的机械轰鸣声里，不仅记录着一座园区拔节生长的节奏，更涌动着一条产业链加速汇聚的脉动。

来 源：温州日报

原标题： 从“建房子”到“育生态” 浙南高端装备产业园的国企造园新实践

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com