温州日报 2026-07-28 09:06:00

板胡声起，锣鼓渐密，悠扬婉转的乱弹唱腔从戏台中央溢开，在山谷回荡。在农历六月十五传统乱弹文化节来临之际，7月27日上午，永嘉县碧莲镇第九届永嘉乱弹文化旅游季，在应界坑村文化中心开幕。

温州网讯 板胡声起，锣鼓渐密，悠扬婉转的乱弹唱腔从戏台中央溢开，在山谷回荡。在农历六月十五传统乱弹文化节来临之际，7月27日上午，永嘉县碧莲镇第九届永嘉乱弹文化旅游季，在应界坑村文化中心开幕。

本届文化旅游季以“弘扬中华民族优秀戏剧文化，传承永嘉乱弹地方戏剧”为主题，乱弹大戏、非遗体验、民俗市集同时铺开，民俗市集上，抽蚕丝、织布，做麦芽糖……吸引游客体验打卡，八方来客在山村中感受乱弹醇厚韵味，本期活动为期3天。

戏台上，五朵金花剧团的演出赢得满堂彩。由王氏五姐妹组成的该剧团，传至团长王冬芬已是第4代，近年来每年演出超过500场。“市场在变，我们要跟上，服装要新，也要上年轻演员。”王冬芬介绍，团里现有10多位三十来岁的年轻人。来自瓯北的18岁双胞胎姐妹格外引人注目，妹妹叶昱汝主唱花旦，姐姐叶昱希演小生。“爷爷从小带我们看戏，我们一直想学。”两姐妹说，从初中开始利用暑假和周末学乱弹，眼下即将上大学，立志今后从事乱弹工作。

10岁的李婉婷和同学们也登台开场，他们是乱弹的第九代传承人。孩子们嗓音稚嫩、笃定从容，台下数百名村民与游客凝神屏息，掌声随唱腔落处轰然而起。李婉婷是碧莲镇中心小学永嘉乱弹社团学员，今年刚开始学习乱弹。去年，学校在当地政府和乱弹艺人的协助下成立社团，24个孩子每周利用课余时间练唱腔、学身段。“娃娃们唱得有模有样，这是咱们乱弹的未来。”坐在台下的麻世才满是欣慰。

82岁的麻世才是市级非物质文化遗产乱弹代表性传承人，他历时多年主编《永嘉乱弹音乐集成》，收录了乱弹基本曲谱（调）200多支、打击乐谱60多支、唱段曲选60多首。“乱弹音乐优美，但200多年来一直是口口相传，没有曲谱。”麻世才从老艺人口述中逐一用简谱记录整理。

让古老乱弹续新生，还有更多合力。当天开幕式上，永嘉（香港）华侨慈善会向永嘉乱弹捐赠5万元公益资金，用于支持乱弹的保护与传承事业。

永嘉乱弹是省级非物质文化遗产，应界坑是永嘉乱弹的重要传承基地。应界坑村党委书记麻建义介绍，永嘉乱弹发祥于小楠溪流域，从清乾隆年间流传至今已有200多年历史。每年农历六月十五是村里传统的乱弹文化节，外出的乡亲纷纷回乡，比过年还热闹。村里户籍人口2800多人，常住人口只有600多人，外出从事乱弹演艺的有150多人，成立了“永嘉五朵金花乱弹剧团”“永嘉县小百花乱弹剧团”“永嘉县寿昌乱弹剧团”等组织，常年活跃在温州地区。

人群里，张硕薇带着女儿和来自江苏的两家朋友回乡听大戏。她丈夫是应界坑人，一家人在江苏工作生活，这次特地赶回老家参加文化节。“小时候村里做戏看过乱弹，很多年没看了，今天看还是那个味道。”张硕薇说。同行的周双双是江苏人，第一次现场看乱弹，“真热闹，应界坑的山村环境也特别好！”

来 源：温州日报

原标题： 十岁娃登台唱响乡音乱弹！永嘉碧莲第九届乱弹文化旅游季开幕

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 郑涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com