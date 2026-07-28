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两部门紧急预拨1.8亿元中央自然灾害救灾资金

新华网 2026-07-28 10:11:31

　　近期，多个台风接连登陆我国，影响范围深入内陆地区，华南、华东、东北等区域普降暴雨，引发严重险情灾情。7月27日，财政部、应急管理部紧急预拨1.8亿元中央自然灾害救灾资金，支持广东、福建、江西、湖南、辽宁、吉林等6省份开展防汛防台风应急抢险救灾工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查整治、倒损民房修复等工作，切实保障人民群众生命财产安全。

来　源：新华网

原标题： 两部门紧急预拨1.8亿元中央自然灾害救灾资金

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：杨丽审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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