4名中国公民在巴新船只倾覆事故中遇难
新华网 2026-07-28 10:11:31
中国驻巴布亚新几内亚大使馆27日通过微信公众号发布消息，巴新新爱尔兰省利希尔岛附近海域日前发生一起小型船只倾覆事故，遇难者中包括4名中国公民。
中国驻巴新使馆说，巴新处于多重洋流和风流系统复合影响下，水道海况复杂。近期，厄尔尼诺现象加剧风力和海浪影响，海上船只事故频发，已致多人溺水或失踪。使馆建议在巴新中国公民和机构减少非必要出海活动，注意出海和涉水安全。
使馆提醒在巴新中国公民和机构密切关注当地天气和海况预报，严格遵守海事部门安全提示和规定，选择符合安全标准的船舶，并配足应急急救设备。如遇紧急情况，应第一时间报警，并联系中国驻巴新使馆寻求协助。
来 源：新华网
原标题： 4名中国公民在巴新船只倾覆事故中遇难
记者 熊文苑 徐海静
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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