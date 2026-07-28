对伊朗停火，美国这次是“不打了”还是“打不了”？

新华网 2026-07-28 10:11:31

美国与伊朗的军事交锋近期出现缓和迹象。据美国媒体报道，美国总统特朗普24日作出暂停打击伊朗的决定，美军连续十余天对伊空袭暂告段落。路透社26日援引伊朗消息人士的话报道说，如果美军攻击停止，伊朗也会停止行动。

分析人士认为，美方暂停对伊空袭，并非“主动收手”，而是现实困境和多重权衡下的“被迫暂停”。

这是5月7日在美国首都华盛顿拍摄的白宫与交通标志。新华社记者李睿摄

首先，对伊空袭成效有限。美国阿克西奥斯新闻网站26日报道说，美军中央司令部司令库珀认为，美军维持现有规模空袭的实际效果有限，建议特朗普暂停空袭。军事行动收效有限的同时，美军伤亡数字却不断攀升。美国国防部26日的统计显示，自7月初美军重启对伊空袭以来，已有4名美军死亡、207人受伤。

上海外国语大学中东研究所教授丁隆表示，美军连续空袭伊朗，军事打击的边际效用骤降，维持军事行动不仅难以取得预期效果，还将造成更多人员伤亡和资源消耗，美方亟需找一个台阶下，因此暂停袭击。

其次，美军弹药库存“亮红灯”。美国《纽约时报》等媒体此前报道说，美军在伊朗战事中已消耗超过1200枚“爱国者”防空系统拦截弹，其库存已下降至“令人担忧的程度”。美军参谋长联席会议主席凯恩也曾私下提醒特朗普，防空拦截弹短缺可能将削弱保护中东地区美军与美国盟友的能力，可能造成更多美军在伊朗的反击中伤亡。

另据报道，除防空拦截弹短缺外，美军“战斧”巡航导弹等精确打击弹药也出现较大程度消耗。分析人士认为，这可能将削弱美国在全球范围内的军事威慑。

第三，美伊互袭再度推高能源价格，倒逼美国缓和局势。美伊连续十多天的相互袭击和封锁导致霍尔木兹海峡航运再次“梗阻”。与此同时，也门胡塞武装日前宣称对沙特实施海上封锁，进一步加剧国际社会对曼德海峡航运也将受阻的担忧。“双峡危机”刺激国际油价大幅走高，直接推高美国国内油价。美国汽车协会发布的数据显示，全美普通汽油平均价格近日再次上涨至每加仑4美元以上水平。

在美国中期选举临近的背景下，特朗普政府担忧持续扩大对伊军事行动，将进一步推高能源价格、冲击国内经济民生，进而反噬共和党选情。多项民调显示，多数美国民众认为美伊冲突“不受欢迎”且“是个错误”。民意压力之下，特朗普政府不得不选择缓和美伊局势。

另有分析指出，特朗普此番叫停对伊军事打击，意在为外交斡旋腾出空间。根据美伊6月中旬达成的谅解备忘录，双方承诺在60天内进行谈判并达成最终协议。随着60天期限的临近，美伊外交窗口也逐渐收窄。据美媒报道，多名美国官员建议特朗普政府“软硬结合”，在对伊施压的同时也应继续推进谈判。

美国和伊朗代表团当地时间6月21日在瑞士比尔根山举行谈判，这是当天在比尔根山拍摄的标识。新华社记者连漪摄

不过分析人士认为，尽管美国在多重压力之下暂停对伊朗的打击，但局势并未彻底降温，战火重燃的风险依然存在。

首先，美伊互信难以修复。路透社日前援引伊消息人士的话说，伊方对美方此次停火的诚意“怀疑大于乐观”，特朗普也在24日宣布暂停对伊打击后威胁说，美方也可以继续对伊朗的军事打击。专家认为，美伊互信脆弱，即便当前暂停互袭，未来也随时可能再度“擦枪走火”。

其次，地区矛盾外溢风险仍存。有媒体分析指出，当前，黎巴嫩局势也不稳定，一旦以色列与黎巴嫩真主党重启大规模冲突，极易引发伊朗对美以的报复。此外，以总理内塔尼亚胡即将访美，伊朗难免怀疑美以会否借机策划新的大规模对伊军事行动。

丁隆认为，当前美伊双方只是“战术性喘息”，美国也有意给阿曼等国斡旋方创造外交运作的时间和空间。由于美伊在霍尔木兹海峡通航规则等核心议题上的根本性分歧并未消解，加之双方毫无互信可言，战火随时可能重燃。

来 源：新华网

原标题： 国际观察丨对伊朗停火，美国这次是“不打了”还是“打不了”？

记者 陈书林 刘品然

本文转自：温州新闻网 66wz.com