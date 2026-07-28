央视财经 2026-07-28 10:08:15

海关总署7月14日发布数据显示，2026年上半年我国货物贸易进出口25.47万亿元，首超25万亿元，同比增长16.9%，稳居全球货物贸易第一大国地位。哪些货物出口最亮眼？哪些地区表现抢眼？今年上半年的外贸特点是什么？

“新新三样”来了

今年以来，被称为“新新三样”的人工智能、机器人、创新药迅猛发展，有望形成新的支柱产业。数据显示：

中国大模型周调用量连续八周实现增长，连续十二周稳居全球首位；

上半年我国机器人出口额62.9亿元，远销141个国家和地区，手术机器人出口额增长了3.3倍；

上半年，我国创新药对外授权交易额约1100亿美元，全球医药交易前十榜单中国药企占据8席。

集成电路成6月第一大类出口商品

上半年，我国出口机电产品9.36万亿元，增长20.1%，较去年同期提升3.5个百分点。高技术产品出口3.26万亿元，增长39%。今年6月，集成电路成第一大类出口商品。

数据显示，西安市集成电路上半年出口1546亿元，同比增长2倍；自动数据处理设备出口530亿元，增长3.4倍，半导体千亿级出口规模，成为拉动全市外贸增长的核心引擎。

绿色产业出口提速

我国出口含“绿”量持续攀升，以电动汽车、锂电池为代表的绿色产品出口同样势头不减。

西安一家新能源公司主营充电桩出口，产品通过欧盟CE认证，欧洲市场毛利率是国内4至5倍。企业2025年海外营收仅百万元，但今年海外业务迎来爆发式增长。

西安一家电力公司通过承接全球多国光伏、风电新能源电站EPC总承包项目，2026上半年出口额10.1亿元，同比增长5倍以上。阿塞拜疆光伏项目是公司首个海外独立总承包项目，合同金额26亿元左右，设备采购占17亿至18亿元，带动来自西安本地和长三角地区数十家企业的光伏组件和配套设备出海。项目累计发运2038个集装箱。

2026上半年，西安中欧班列“长安号”开行3310列，同比增长8.3%，运输时效由17-20天压缩至10-12天，规避海运地缘不确定性，构建起安全稳定的欧亚陆路物流通道。

西安市上半年外贸进出口总额达到4502亿元，增速96.2%；出口3551亿元，同比增长121.3%。

海关统计数字显示，西安市今年上半年的贸易额已经超过2025年之前历年全年规模，今年上半年的外贸进出口增速在全国15个副省级城市中排名第1。

出口市场多元化 多点开花

同为内陆城市的济南外贸表现亮眼，上半年进出口1575.4亿元，同比增长27%，出口1036.4亿元，增长28.9%。

位于济南的一家重汽公司依托传统重卡和新能源重卡业务，实现双轮驱动，进出口业务实现稳步攀升。企业上半年总营收1496亿元，增长42%；出口收入365亿元，同比增长49%。

公司去年开始试水新能源重卡，出口增速远超柴油重卡，去年出口150台，2026上半年已达500多台，配套推出光伏储能加充电一体化方案，解决充电不便的问题。上下游配套超过千家供应商，龙头企业拉动效应显著。

2026年上半年人工智能、机器人、创新药，“新新三样”出口增长迅速，为“十五五”开局筑牢外贸基本盘。中国外贸已告别传统粗放模式，实现含新量、含绿量、含链量三重跃升。高附加值高技术产品成为出口主力，中国外贸韧性与竞争力正全面夯实，一个高质量出海的新阶段正徐徐展开。

来 源：央视财经

原标题： “新新三样”迅猛发展！中国制造向高附加值跃升

本文转自：温州新闻网 66wz.com