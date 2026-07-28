新华网 2026-07-28 10:11:13

记者从国家林业和草原局获悉，在韩国釜山召开的联合国教科文组织第48届世界遗产大会，于北京时间27日审议通过了中国黄（渤）海候鸟栖息地世界自然遗产边界调整项目，辽宁大连长山群岛候鸟栖息地成功纳入世界自然遗产。

这是我国黄（渤）海候鸟栖息地系列遗产继2024年后实现再次扩展，进一步提升了黄（渤）海候鸟栖息地系列遗产的完整性。长山群岛地处黄海北部，是东亚—澳大利西亚候鸟迁飞区海上必经之路，也是千万候鸟跨渤海迁徙过程中重要的能量补给岛群。

本次扩展区域总面积4900余公顷，包括广鹿岛矾坨子、格仙岛头坨子、大耗子岛、蚆蛸岛南部岩礁带四大核心组成部分。该区域与辽东半岛陆岸的蛇岛—老铁山、丹东鸭绿江口候鸟栖息地，共同形成陆海联动的生态廊道。区域内物种资源丰富，全域记录鸟类140余种，是全球黄嘴白鹭最大繁殖地，黑脸琵鹭、西太平洋斑海豹等国家一级保护动物常年在此栖息。

这是2022年9月拍摄的长山群岛一景（无人机照片）。新华社发（贾亦飞 摄）

这是2019年12月拍摄的长山群岛上的海鸬鹚和暗绿背鸬鹚等。新华社发（张忠民 摄）

这是2019年6月拍摄的长山群岛上的黄嘴白鹭。新华社发（王小平 摄）

这是2021年6月拍摄的长山群岛上的黄嘴白鹭。新华社发（王小平 摄）

这是2025年6月在长山群岛拍摄的被放归的西太平洋斑海豹。新华社记者 潘昱龙 摄

这是2026年4月拍摄的长山群岛上的黑脸琵鹭。新华社记者 韩赫 摄

来 源：新华网

原标题： 辽宁长山群岛候鸟栖息地成功纳入世界自然遗产

记者 黄垚、张博群

本文转自：温州新闻网 66wz.com