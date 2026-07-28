网传“近日济南暴雨铁路桥下汽车被淹没”不实（2026·07·28）

全国网络辟谣 2026-07-28 17:25:18

辟 谣 网传“近日济南暴雨铁路桥下汽车被淹没”不实

详情：近日，有网民发布视频称，“济南7.26特大暴雨，铁路桥下汽车被淹没，司机爬上车顶求救”，引发关注。经核实，该事件发生于2022年的山东省济南市暴雨期间，并非本轮降雨所致，网传视频系旧闻翻炒。（来源：“山东互联网联合辟谣平台”微信公众号）

误 区 洗头加醋能去头皮屑

真相：这种说法完全没有科学依据。头皮屑的产生是一个复杂的过程，主要由以下因素导致：

马拉色菌繁殖：马拉色菌是头皮上的正常真菌，以皮脂为食。当皮脂分泌过多时，马拉色菌过度繁殖，其代谢产物会刺激头皮，加速角质细胞脱落，形成头皮屑。

皮脂分泌异常：青春期、压力、饮食等因素可能导致皮脂腺分泌旺盛，过多的油脂为马拉色菌提供营养，同时堵塞毛囊，引发头皮屑。

头皮屏障功能受损：过度清洁、使用刺激性洗发水、环境干燥等都会破坏头皮屏障，使头皮更易受外界刺激，导致角质细胞过早脱落。

个体易感性：遗传、免疫反应、神经因素等可能使部分人天生更容易出现头皮屑。例如，压力大时，头皮的血液循环和新陈代谢紊乱，会加重头皮屑问题。

不良生活习惯：频繁洗头、使用不适合的洗发水、熬夜、饮食不均衡（如缺乏维生素 B 族、锌等）等，都可能影响头皮健康，诱发头皮屑。

用醋洗头没法阻挠形成头皮屑的任何因素，因此也不太可能去头皮屑。反而醋会刺激头皮，长期这么洗，反倒可能促进头皮角质细胞增殖和角化，加重头皮屑。 （来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 造谣“女学生因高考成绩不理想跳河”者被警方查处

详情：近日，网民喻某某为博取流量、吸引眼球，利用AI工具恶意编造“宣汉一名女学生因高考成绩不理想，从宣汉洲河大桥跳河轻生”虚假视频，并在网络平台发布，扰乱网络与社会公共秩序。喻某某到案后，对违法事实供认不讳，达州宣汉公安机关对其依法予以行政处罚。（来源：“巴中网警”微信公众号）

通 报 湖北荆州网民编造“高温致死”谣言被行政处罚

详情：近日，湖北省荆州市江陵县公安局网安大队民警巡查工作中发现，沙岗籍网友任某某在网络平台上发布视频，声称“江陵高温天热死人了”，引发关注。

经核查，任某某为了博取网络关注、吸引流量，蓄意编造高温天气致人员死亡的虚假信息，造成不良影响。目前，违法行为人任某某已被依法行政处罚。（来源：“湖北网络辟谣”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com