温州日报 2026-07-29 08:21:51

以科技创新赋能时尚产业高质量发展，以内涵式发展建设现代化人民城市样板城区，打造“中国时尚产业之都”重要窗口，为做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰专题调研督导“五城三园”（西部时尚城）建设工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委“132”工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，以科技创新赋能时尚产业高质量发展，以内涵式发展建设现代化人民城市样板城区，打造“中国时尚产业之都”重要窗口，为做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

位于鹿城区双屿街道的西岸跨境电商产业园，围绕鞋服等主导产业，打造服务跨境电商全链条和青年创业生活为一体的复合空间。来到产业园，张振丰重点听取园区运行模式，实地参观国际选品中心，对相关平台带动产销对接、服务产城融合的思路做法给予肯定。张振丰指出，要坚持创新领路，发挥集成优势，支持企业攻坚新材料、新工艺、新技术等应用突破，依托全球温商网络强化供应链与销售渠道对接，抢占“时尚+科技”“时尚+文化”“时尚+品牌”赛道，因地制宜培育具有全球辨识度、全链掌控力、全场景渗透力的时尚产业新质生产力。

随后召开的会议上，张振丰听取西部时尚城建设工作汇报，并与相关县（市、区）、市直部门负责人和企业、平台代表座谈交流，围绕下阶段工作进行“头脑风暴”。他指出，今年是新一轮“强城行动”全面推进之年，西部时尚城建设要深刻把握城市工作“两个转向”的形势变化，主动融入提升发展温州都市圈的战略全局，坚决扛起经济大市挑大梁的先锋担当，努力打造产业转型发展主引擎、创新温州建设强平台、产城深度融合示范地。

张振丰强调，要聚力创新转型，大力推广“AI+”在设计、制造、运营、营销等环节垂类应用，建好用好概念验证中心、中试平台，校企联动引育全链条人才，打造时尚产业“两新”深度融合标志性成果。要促进强链补链，做强开发区、特色小镇、专业市场等支撑功能，做优生产性服务业配套，构建“金字塔式”品牌梯队，向价值链“微笑曲线”两端迈进。要深化开放融通，大力发展多式联运降低物流成本，完善出口服务支持体系，深化“直播+平台+跨境电商+海外仓”一体融合发展，深耕拓展国内国际市场。要提升宜居品质，整合资源办好时尚系列活动，围绕青年生活创业需求和美学价值追求，提升城市设施场景“青和力”，让青年安心扎根创业、畅想幸福生活。

张振丰要求，相关县（市、区）和市直部门要牢固树立和践行正确政绩观，坚持大孵化器集群建设、“双招双引”等成熟打法，深化“工业上楼”“数据得地”等创新机制，摸准企业需求、高效破解难题，以一流服务保障确保各项工作落地见效。

市领导陈应许、李宁、李坚参加调研督导。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰调研督导“五城三园”（西部时尚城）建设工作

强化科技赋能 促进强链补链 打造“中国时尚产业之都”重要窗口

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com