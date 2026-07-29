温州日报 2026-07-29 08:21:51

传达学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示重要文章精神，审议《温州市促进美食经济发展三年行动计划（2026—2028年）》《关于提升在温高校、中职学校毕业生技能水平促进高质量充分就业的若干举措》。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示重要文章精神，审议《温州市促进美食经济发展三年行动计划（2026—2028年）》《关于提升在温高校、中职学校毕业生技能水平促进高质量充分就业的若干举措》。

会议强调，要深刻学习领会习近平总书记出席2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式时发表的重要讲话精神，奋力抢抓人工智能发展机遇，夯实基础支撑，做强竞争优势，优化产业生态，加强风险防范，加快打造人工智能创新发展先行市、“AI示范应用第一城”。

会议强调，要认真学习领会习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《做焦裕禄式的县委书记》精神，自觉以焦裕禄同志为榜样，铸牢政治忠诚，厚植为民情怀，强化实干担当，弘扬清风正气，切实将“四有”重要要求内化于心、外化于行。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记对重庆彭水县山体崩塌作出的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，开展隐患排查整治，强化风险监测预警，提升应急处置能力，加强宣传教育引导，全力保障人民群众生命财产安全。

会议指出，美食经济在激发消费活力、促进文旅融合发展、塑造城市特质上发挥着重要作用。要锚定创建世界美食之都目标，充分发挥本土美食资源优势，着力塑造特色美食品牌，持续擦亮“瓯味天下鲜”金名片，不断提升温州美食文化影响力。

会议强调，要大力推进课证融通，创新人才培养模式，真正实现课程教学与技能培训衔接、学科考试与技能评价融合。要深化评价机制改革，有效激活院校育人潜力，让院校成为技能人才的“蓄水池”和“孵化器”。要突出激励导向，持续强化政策支持与保障支撑，充分发挥考核“指挥棒”作用。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议

学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com