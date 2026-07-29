温州：让百姓笑容成为城市最美风景

温州日报 2026-07-29 08:21:51

今年以来，温州深入践行人民城市理念，乘着新一轮“强城行动”的东风，用心雕琢“五城三园”宜居空间，悉心浇灌瓯越文化沃土，把一桩桩民生实事融入百姓日常，让洋溢在市民脸庞上的笑容，化作这座城市温柔而鲜活的底色。

温州网讯 上周圆满收官的第十五届中国国际园林博览会，温州交出了一份亮眼成绩单——园博园主会场累计接待游客820万人次，1689场特色活动覆盖全年龄段，“1个主会场+13个分会场+49个博览点”的展园体系，在温州全域营造了一个百姓“共同的节日”。

一座城市真正动人的模样，不仅是高楼林立勾勒出的宏大轮廓，更是街头巷尾百姓眉眼之间自然舒展的笑意。

城市是人民的城市，人民城市为人民。今年以来，温州深入践行人民城市理念，乘着新一轮“强城行动”的东风，用心雕琢“五城三园”宜居空间，悉心浇灌瓯越文化沃土，把一桩桩民生实事融入百姓日常，让洋溢在市民脸庞上的笑容，化作这座城市温柔而鲜活的底色。

生态惠民

园城共生打造宜居家园

随着新一轮“强城行动”全面铺开，温州依托“五城三园”建设，精细打磨生态宜居品质，为城市持续注入蓬勃生机。这份园城相融的宜居答卷，在温州园博园落地生根、生动实践。

秉持“百姓园博”的建设初心，占地230公顷的温州园博园选址城市核心片区，紧邻温州动车南站，出站步行十多分钟便可入园。园区不设围墙、不收门票，2万多平方米共享草坪面向四方游人舒展。无论晨昏，都有市民漫步赏景、自在休憩。

园博盛会带来的温柔改变，也悄悄融入周边居民的生活。瓯海区仙门村借着旧城改造完成整体搬迁，村民翁德云和老街坊一同搬进整洁明亮的新式小区，从新居步行7分钟就能到达家门口的园博园，左邻右舍在老榕树下闲话家常。安居之后还能随时游园散心，老人们由衷感慨：搬进新房舒心，免费逛园更开心。

园博园的绿意并未止步园区围墙之内，温州以“全城园博”思路向外延伸，把生态福利播撒到各个角落。

历经20年生态修复的三垟湿地，告别昔日“污水坑”，如今60%水域水质提升至Ⅲ类，栖息着156种鸟类，成为名副其实的城市“绿肾”。瑞安曹村依托连片良田打造田园园林，农事体验、山野露营成为市民近郊出游的优选。曾经被闲置的城市桥下空间、“金角银边”也被充分盘活，全市建成248个口袋公园、326处百姓运动场。

截至目前，全市公园绿地500米服务半径覆盖率提升至95.6%，推窗见绿、出门入园，细碎温柔的绿意，悄悄填满温州人的日常生活。

文化惠民

数智文创讲好温州故事

城市的幸福，一半藏于宜居山水之间，一半根植于丰盈厚重的精神文化。今年以来，温州持续深耕“文化温州”建设，一手抓千年瓯越文脉守护，一手抓数智文创机遇，让古城底蕴与新潮业态交融共生，让市民在家门口邂逅多元文化魅力。

线下，通过对千年斗城的有机更新，让历史文脉变得可观可感、可游可赏。比如，朔门古港片区创新打造“遗址+数智”海丝展示模式，建成“三馆一铺”核心展示载体，全景还原沉船、瓮城等历史遗迹，筑牢海丝申遗重要支撑。依托AR数字技术，将周达观展览馆打造成“乘风破浪”互动体验区，遗址展馆推出激光展演《朔门望潮》，让静态的文物陈列转变为沉浸式历史体验。自今年4月12日开园以来，朔门古港片区接待游客总量突破148万人次。

与此同时，温州还深耕“戏曲故里”特色品牌。上半年陆续开展34场“戏曲+”市集活动，上演《凤冠》等经典剧目14场，常态化融入鼓词、越剧、古筝等多元文艺形式，累计路演474场，为古城聚拢烟火气，激活夜间文旅消费。

线上，用数字力量为温州文化奔赴远方插上翅膀。温州深挖海丝历史、民俗非遗等本土资源，借助AI技术孵化网文、网剧、网游等优质内容，推动文化“新三样”走向全国、迈向海外。本土创作者立足方言民俗拍摄作品，带着温州烟火气的影视内容频频出圈。其中瑞安集中发布12部AI精品视听作品，上线“嗨番漫剧”出海平台，同步启用数字文化客厅，仅今年上半年就产出短剧200余部。

为了让本土数字文化产业行稳致远，温州出台顶层规划，锚定“AI+文化”赛道，搭建完整产业链生态，为文化出海擘画清晰蓝图。文化“新三样”高质量发展高水平出海三年行动工作方案提出，到2028年，全市规上文化新业态产业营收突破100亿元，IP衍生产品年产值突破100亿元。

同时，依托中国（温州）数安港与国际云软件谷，我市重点打造AI一站式创作平台、数字内容资产贸易平台两大枢纽，补齐算力调度、版权交易变现等关键环节，构建起“内容走向全球、收益回流温州”的良性产业闭环。

如今，千年斗城沉淀下厚重人文根基，文化“新三样”打破地域传播壁垒，古今文化双向赋能，持续丰盈市民精神生活，擦亮温润之州鲜明的人文名片。据统计，依托文艺下基层行动，温州全市每年举办线上线下文化活动8.5万余场，惠及群众超7000万人次，其中下乡演出年均超5000场。

暖心惠民

民生实事铺展幸福长卷

城市的生长始终与百姓幸福同频前行。今年以来，温州扎实落地民生实事，用暖心的举措，托举起市民安稳舒心的日常生活。

老旧小区推行“绣花式”温柔改造，精准破解居住难题。今年上半年，老旧片区示范区改造面积达33.1万平方米，更新老旧电梯5706台；社区食堂、托育点位、老年康养空间遍地开花。针对老年群体，温州还试点“邻呼我帮·暖心助老”项目，用精细化服务传递邻里温情。

面向青年群体，“新温州人青年安居计划”依托求职驿站、保障性住房、人才公寓，覆盖青年过渡期暂住、中长期租住、定居安家全周期需求。今年上半年，全市青年驿站、安居公寓新增服务730名青年，新发放人才租房补贴惠及1543人；5个省级青年安居试点落地，打造集居住、社交、就业、治理于一体的青年生活场景。

优质公共服务不断向城乡下沉，文教、医疗资源均衡配置筑牢民生底线。温州托育一体化改革走在全省前列，人工智能赋能中小学教育提质增效；基层医疗网络持续织密。今年上半年，卫健部门现场巡查629家村卫生室，规范基层诊疗行为，村卫生室静脉给药服务核准覆盖率达99%，让群众在家门口看病更安心。

“外快内畅”的路网体系持续完善，市民通勤出行愈发便捷。今年上半年，温州新改建城市道路25公里，打通7条断头路，进一步完善市域路网；深挖城市停车资源，主城区新增8341个停车位，其中公共车位2232个；市区投用10453个公共充电桩，全域布局充电基础设施，满足市民绿色出行需求。

城市的生长温柔向新，百姓的笑意自在生长。行走在温州的公园街巷，一张张朴素真诚的笑脸，既是温润之州最动人的风景，也是这座城市高质量发展交出的最美答卷。

来 源：温州日报

原标题： 以“强城惠民”之举绘就城市幸福底色

让百姓笑容成为城市最美风景

记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com