温州日报 2026-07-29 08:21:52

近日，浙江省直机关工委公布2026年机关效能建设重点项目清单，温州首创的工业用地“两限一摇”配置方式改革上榜。这场硬核改革，为土地要素松绑、为实体经济减负，跑出了效能提升新速度。

温州网讯 供地周期从平均6个月压缩至2个月，企业拿地成本降幅超50%。近日，浙江省直机关工委公布2026年机关效能建设重点项目清单，温州首创的工业用地“两限一摇”配置方式改革上榜。这场硬核改革，为土地要素松绑、为实体经济减负，跑出了效能提升新速度。今年上半年，全市完成工业用地（用海）保障1.39万亩，完成率69.4%；供应工业用地（用海）7313亩，同比增长27%。

“新厂房计划2026年底建成并完成搬迁，扩容之后我们将新增大量自动化设备，全面提升生产线效能。”在温州市龙湾区滨海园区C609-A-9地块上，机器轰鸣、建设如火如荼，欧迪家居总经理郑智满怀期待。

作为全市首宗依托“两限一摇”机制出让的工业用地，温州欧迪家居用品有限公司竞得该地块，眼下项目已经完成打桩，预计下月中旬启动地上施工。该地块设置106.4万元/亩封顶地价、48万元/亩封顶税收门槛，共有四家优质企业进入摇号环节。依托全新出让规则，企业无需陷入高价竞争，相比传统“价高者得”模式，拿地成本大幅降低超50%。

土地要素是经济发展的“硬底盘”，配置效率直接决定产业发展承载力。长期以来，传统工业用地出让存在标准不一、配置效率偏低、非理性竞价抬高企业用地成本等痛点。借着全国要素市场化配置改革试点契机，市资规局在全省首创工业用地“两限一摇”供地机制，并将此项改革列为机关效能建设重点项目，搭建起“项目评价—两限一摇—履约管理”全流程管理体系，让每一寸土地流向优质高质量产业项目。

“‘两限’即限地价、限税收，当地价、亩均税收两项指标均触及上限后，通过公开摇号确定最终竞得人。”温州市自然资源和规划局副局长肖晓锵解释，区别于以往价高者得的模式，摇号机制兼顾公开、公平、公正，有效遏制非理性竞价，切实降低企业拿地支出，引导企业把更多资金投入设备升级与技术研发。

整套改革紧扣“向谁供、怎么供、怎么管”三大关键，织密闭环管理链条。厘清“向谁供”，建立数据化评价机制，以多维指标对项目“精准画像”，推动项目筛选从感性“人为判断”向公正“数字决策”转变。优化“怎么供”，改变单一的“价高者得”竞价模式，设置地价上限，竞价达上限后转入竞报亩均税收等贡献指标，有效抑制非理性追价行为，推动企业从“拼出价”转向“比效益”。通过公开摇号确定竞得人，确保过程公平透明。抓实“怎么管”，实施全生命周期“双合同”动态监管，推动政府管理从“重准入轻监管”向“全流程监管”转变，确保土地资源真正用到实处、产生实效。

一系列改革举措落地，持续释放土地要素活力。2025年，温州保障工业用地（用海）2.24万亩，供应1.5万亩，供应量创历史新高。供地周期大幅压缩，土地资源配置从就地安排转向择优供给，实现要素配置效率与土地产出效益双提升。

来 源：温州日报

原标题： 供地周期压缩4个月，成本下降超50%

“两限一摇”为温州工业用地改革“瘦身提速”

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com