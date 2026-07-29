温州都市报 2026-07-29 08:32:21

昨天，浙BA温州赛区组委会发布决赛阶段赛程调整通知，2026浙BA城市争霸赛温州联队招商工作同步启动。

温州网讯 2026浙江省城市篮球联赛（浙BA）持续升温，温州市预选赛即将展开四强对决。昨天，浙BA温州赛区组委会发布决赛阶段赛程调整通知，2026浙BA城市争霸赛温州联队招商工作同步启动。

温州市预选赛两场半决赛的赛程如下：8月1日（周六）19：30，苍南队将在苍南县体育中心迎战瓯海队；8月2日（周日）19：30，鹿城队将在温州市体育中心迎战瑞安队。两场半决赛胜者将锁定省级争霸赛参赛资格，并会师决赛争夺 “温州王”称号。

根据公告，三四名决赛、冠亚军决赛的时间有调整：原定于8月15日19：30举行的冠亚军决赛，提前至8月7日（周五）19：30举办；原定于8月8日19：30举行的三四名决赛，调整为8月5日（周三）19：30进行，两场赛事均在温州市体育中心体育馆举行。

据了解，温州联队本次招商，将设置首席合作伙伴、特约合作伙伴、官方合作伙伴等席位。

全新升级的2026浙BA城市争霸赛将于2026年9月至2027年1月打响，全省28支队伍集结，采用小组赛主客场双循环、多轮淘汰赛模式，竞争强度全面升级。

来 源：温州都市报

原标题： 浙BA温州市预选赛决赛时间提前 城市争霸赛温州联队招商同步启动

记者 严嘉瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com