温州晚报 2026-07-29 09:26:52

今年4月以来，温医大附一院已收治8例创伤弧菌感染患者，其中7月份就达5例，好在经全力抢救，全部转危为安。

温州网讯 这些年，“海洋杀手”创伤弧菌让不少患者闻之色变，感染患者短短数天就能引发重度坏死性感染、休克，甚至危及生命。近日，温州医科大学附属第一医院再发“预警”，今年4月以来，该院已收治8例创伤弧菌感染患者，其中7月份就达5例，好在经全力抢救，全部转危为安。

温医大附一院供图

多人接触海鲜感染

一名53岁福鼎渔民，近期在打捞鱼鲜时，不小心被海鲜划伤，右下肢出现红肿，且持续胀痛，伴随发热乏力。在当地医院确诊创伤弧菌所致坏死性筋膜炎，由于病情持续加重，很快转至温医大附一院治疗。

另一名75岁患者患有高血压、痛风，发病前在洞头海边滩涂抓鱼时扭伤脚踝，当时仅左踝隐约瘀斑。后来出现高热寒战、两次晕厥，伴随急性肾衰、脓毒性休克，脏器多处受损，被送到温医大附一院紧急抢救。

有50年饮酒史、且患痛风病史多年的林老伯，在家清洗青蟹后出现右上肢肿痛，一天后突发40℃高烧，当地医院确诊感染创伤弧菌，随即转院至温医大附一院抢救治疗。

来自台州的患者，在处理青蟹时被蟹钳夹伤右手，后确诊感染创伤弧菌。家属紧急将其转至温医大附一院治疗。发病前，该患者刚确诊急性髓系白血病，免疫力极差。

什么是创伤弧菌？

创伤弧菌又称海洋弧菌，适宜在 20℃以上温暖海水中生存，夏秋季节活性最强，广泛附着于牡蛎、鱼虾、螃蟹等海产品体表。属于条件致病菌，仅在皮肤破损、人体免疫力低下时引发致命感染，主要分两类感染途径：

一是伤口接触感染，也是最常见，最容易被忽视。当皮肤存在破损时接触带菌海水，或被海鲜划伤、刺伤后发生感染；二是食源性感染，也就是食用携带细菌的海产品，尤其是生食或未充分加热的海鲜，部分患者可能出现腹痛、腹泻、恶心、呕吐等消化道症状。

一旦感染创伤弧菌，发病进展速度会非常快。感染部位可能出现红肿、疼痛，并迅速发展为水疱、血疱、皮肤坏死；严重时，细菌进入血液，可导致高热、寒战、血压下降，甚至多器官功能衰竭。

慢性肝病患者、长期大量饮酒者、糖尿病患者、痛风患者以及免疫功能较低的人群，是创伤弧菌感染的高风险人群。对于这些人群而言，即使是一个小伤口，也不能掉以轻心。

温医大附一院急诊医学科卢中秋教授提醒，面对创伤弧菌这一“隐形杀手”，早发现、早诊断、早治疗，是守护生命的关键。

全国借鉴“温州方案”

温医大附一院浙江省“小而强”坏死性软组织感染创新团队，由卢中秋教授牵头，急诊、烧伤、创面修复、麻醉、药学等多领域专家组成。

自1998年起，该团队持续深耕创伤弧菌感染的诊疗研究，不断优化救治策略。经过二十余年积累，该多学科团队使创伤弧菌感染的病死率从75%以上降至30%以下。

团队先后牵头制定了《创伤弧菌脓毒症诊疗方案（草案）》（2008）、《创伤弧菌脓毒症诊疗方案》（2018），并于2025年发布《创伤弧菌脓毒症临床诊治急诊专家共识》。同时，团队已牵头全国30余家多中心临床研究，将经验凝练为可推广的规范，最终形成了可供全国借鉴的 “温州方案”。

■防护小贴士

1.处理海鲜时应佩戴防水手套，避免划伤；

2.皮肤存在伤口或皮疹时，尽量避免接触海水及海产品；

3.如不慎被海鲜刺伤或划伤，应立即进行清洗消毒，并密切观察伤口变化；

4.若接触海鲜后出现肢体红肿、疼痛加重、水疱、发热等情况，应尽快前往医院就诊。

来 源：温州晚报

原标题： 7月以来，温医大附一院已收治5例创伤弧菌感染患者

频频来袭！不得不防的“海洋杀手”

记者 王骁

本文转自：温州新闻网 66wz.com