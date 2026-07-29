泰顺发布 2026-07-29 09:07:00

7月28日，泰顺县委书记张银贵专题研究重点村片区组团发展。

7月28日，泰顺县委书记张银贵专题研究重点村片区组团发展。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于推进乡村全面振兴的重要论述和考察浙江重要讲话精神，持续推进以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”，围绕“富民”做深做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，以更大力度更实举措推动乡村片区组团纵深发展，全力打造辨识度高、带动力强、可复制的泰顺乡村共富组团样板。

会上，听取了泰顺县乡村片区组团发展项目推进工作情况；司前畲族镇、南浦溪镇、龟湖镇、泗溪镇、筱村镇汇报了重点村组团片区工作谋划推进情况；与会人员进行交流发言。

张银贵指出，乡村片区组团发展是以“富民”为核心统筹推进“强城”“兴村”“融合”的关键抓手，也是“1611登峰行动”中“创富”的重要举措。全县上下要进一步增强使命感、紧迫感，学习借鉴大下姜、大余村、大李祖等经验模式，依托“县城—中心镇—重点村”发展轴，统筹基础设施、公共服务、产业资源一体化布局，立足资源禀赋错位布局特色业态，形成产业互补、资源互通、利益共享的一体化发展格局，辐射带动周边村庄抱团发展，真正把片区组团打造为深化 “千万工程”、推进城乡融合、迈向共同富裕的核心载体，力争我县乡村片区组团发展工作走前列、出示范。

张银贵强调，要进一步放大联动效应，打破机制壁垒、村域壁垒和资源壁垒，统筹梳理片区各类资源，加强顶层设计，强化统一招商、统一运营、统一管护，推动强村带弱村、资源村带产业村、优势村带薄弱村，实现资源互补、优势叠加、协同共进，真正发挥“1+1>2”的组团效应。要进一步放大政策效应，用足用好各类政策，将有限资源用在关键处，加快推进片区组团发展项目建设，强化专业化、市场化运营，把重点片区打造成为各类政策落地的集成载体、试点平台，率先打造一批可观摩、可复制、可推广的重点村和片区组团发展经验，以点带面促进整体跃升。要进一步放大富民效应，紧紧围绕“富民”这一核心开展工作，健全片区跨村利益联结机制，优先布局能够带动村民就业、村集体经济增收的实体产业，把产业培育、业态升级、资源盘活贯穿片区建设、运营全过程。同时用心做好“一老一小一弱”服务，真正让群众在家门口享受优质服务、感受幸福生活。要进一步放大党建效应，持续深化跨村党建联建，探索片区党建联席会议等机制，搭建跨村协同议事、攻坚、治理平台，推动党员干部重心下移、力量下沉，切实把基层组织力转化为片区发展带动力。

泰顺县领导林建丰、王涛参加会议。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵专题研究重点村片区组团发展

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com