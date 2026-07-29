温州晚报 2026-07-29 09:26:52

近日，平阳县人民法院审结一起因乘客酒后失态引发的侵权责任纠纷案件，依法判决醉酒滋事乘客承担全部过错责任。

温州网讯 醉酒后乘车，不仅在车内呕吐，还动手殴打司机，事后竟以醉酒失忆为由试图推脱责任。近日，平阳县人民法院审结一起因乘客酒后失态引发的侵权责任纠纷案件，依法判决醉酒滋事乘客承担全部过错责任。

2025年7月10日下午，杨某甲饮酒过量后，通过网约车平台预约车辆出行。乘车途中，因醉酒神志模糊，杨某甲在车内肆意呕吐，致使车辆内饰严重污损。司机杨某乙发现后立即靠边停车，提醒杨某甲不要在车内呕吐，不料此举引发了杨某甲的不满，双方随即发生口角争执。

争执过程中，杨某甲情绪失控，当场对司机杨某乙实施殴打，造成杨某乙身体多处软组织挫伤，车辆内饰损坏。事后，杨某乙为维护自身合法权益，将杨某甲诉至法院，要求其赔偿医疗费、车辆清洗维修费、误工费等各项费用共计两万余元。面对诉讼，杨某甲辩称自己当时处于醉酒状态，意识不清，不应承担赔偿责任。

法院经审理认为，杨某甲作为完全民事行为能力人，应当预见到过量饮酒可能导致的后果，但其仍放任自己处于醉酒状态，并在乘车过程中呕吐污损车辆、殴打司机，主观上存在明显过错。醉酒状态不能成为减轻或免除其侵权责任的理由。结合案件事实、损害程度及相关证据，法院依法支持杨某乙的合理诉求，判令被告杨某甲赔偿杨某乙各项经济损失一万元。

法官提醒市民，饮酒需适度，过量饮酒容易导致情绪失控、行为失范，从而引发矛盾纠纷甚至违法侵权行为。醉酒并非逃避法律责任的“护身符”，任何侵害他人人身或财产权益的行为，均须依法承担相应法律责任。

来 源：温州晚报

原标题： 车内呕吐殴打司机还想赖账？法院：醉酒滋事承担全部过错责任

记者 赵小娴 通讯员 慕煊

本文转自：温州新闻网 66wz.com