市决咨委调研组来泰顺调研低空通航产业发展

泰顺发布 2026-07-29 09:35:42

7月27日，市决咨委副主任卓高柱率队来泰顺县调研低空通航产业发展情况，并召开座谈会。

7月27日，市决咨委副主任卓高柱率队来泰顺县调研低空通航产业发展情况，并召开座谈会。泰顺县委书记张银贵，泰顺县人大常委会主任、县决咨委主任雷全勉，泰顺县人大常委会副主任刘言素，泰顺副县长林允贯参加。

座谈会上，林允贯汇报了泰顺县低空通航产业发展工作情况；与会人员围绕机场运营、场景应用、产业培育等作交流发言，为泰顺县低空通航产业发展把脉支招、建言献策。

卓高柱对我县低空通航产业的工作成效给予肯定，他强调，要明晰发展定位，打造特色发展高地，全力打造浙南闽北低空经济“先飞区”、东南沿海山区典型低空应用场景示范区、浙闽皖赣区域性低空应急救援中心。要立足主体功能，推进多元综合发展，统筹布局低空文旅、装备制造、生态巡护、研学教育等业态，不断丰富产业内容、扩大受众群体，激活低空经济多元潜能。要全面研判形势，拓展低空应用场景，立足县域发展实际，精准筛选一批契合泰顺实际、落地可行、效应可期的项目，形成可复制、可推广的山区低空经济发展示范模式。要坚持筑巢引凤，强化内外双招双引，持续优化营商环境，精准开展产业招商、人才引育工作，集聚优质产业要素、补齐发展短板，不断增强低空经济产业发展内生动力。要完善基建网络和智能网络，夯实长远发展根基。坚持安全至上，加强规划和统筹，加快推进低空产业基础设施建设，提升市场化运作水平，为产业长远发展筑牢基础。

张银贵对市决咨委长期以来给予泰顺发展的关心和指导表示感谢。他表示，近年来，泰顺抢抓通用机场建设契机，立足“制造+检测+航线+场景”全链发展路径，因地制宜布局发展低空经济产业细分领域，统筹抓好项目落地、产业集聚、场景应用等文章，低空通航产业发展势头持续向新向好。希望市决咨委一如既往关心支持泰顺低空通航产业发展，紧密结合山区实际、山地禀赋，为泰顺提供更加具体、更深入的专业指导，合力推动山区县跨越赶超高质量发展。

会前，市决咨委调研组还实地考察了泰顺通用机场建设运营情况。

来 源：泰顺发布

原标题： 市决咨委调研组来泰调研低空通航产业发展

记者：叶琦琦 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com