温州日报 2026-07-29 09:26:52

今年上半年，永嘉县深耕农文旅深度融合，全域旅游实现流量与口碑双提升。1至6月，全县接待游客1100.23万人次，同比增长5.45%。

温州网讯 枫林镇镬炉村入选联合国粮农组织“乡村认定倡议”示范村，永嘉与乐清携手推进“雁楠一体化”……今年上半年，永嘉县深耕农文旅深度融合，全域旅游实现流量与口碑双提升。1至6月，全县接待游客1100.23万人次，同比增长5.45%。

永嘉年轻业态加速涌现，新潮场景持续焕新。百亩麦田化身现实版梵高画卷，麦田艺术生活节、开镰节启幕，田野、音乐、研学交融，成为网红打卡点。藏于山林间的“沐光森林”瀑布咖啡，依托飞瀑景观打造山野休闲空间，单日客流突破2万人次。楠溪江绿道上，“全境骑咖”悄然走红，“骑行+咖啡”新模式“出圈”，吸引温台乃至安徽大批年轻人前来体验。五一假期，楠溪江景区接待游客87.75万人次，游客量居全市A级景区首位。

当地节庆赛事接续上演，多元活动点燃市场热度。“花火乐楠溪”跨年音乐嘉年华吸引6万余名乐迷；街舞公开赛等5场特色赛事接连上演，“赛事+音乐”模式解锁文旅消费新场景。“来楠溪江过大宋年”宋韵主题活动刷屏社交平台。上半年全县累计举办各类文旅活动超200场，永嘉正从“短途打卡地”向“深度度假目的地”转变。首届彩花谷“温泉·春花节”吸引4万余名游客，温泉度假酒店上半年营收达1340万元。

区域协同破局，雁楠联动加速打开新格局。永嘉将“雁楠、岩枫、云鹤”三个一体化纳入法定规划，“雁楠一体化”写入县“十五五”规划纲要。目前，永嘉与乐清在交通、文旅等七方面达成共识，建立联席会议与定期调度机制，编制旅游直通车方案，谋划3条跨县域线路，在石桅岩、龙湾潭等10个景点推出联票优惠，游客“一券畅玩两地山水”。从“各自为政”走向“抱团发展”，山海资源串珠成链，雁楠文旅协同效应初步显现。

记者从温州市楠溪江旅游经济发展中心获悉，当前楠溪江处于创建国家5A级旅游景区决胜关键期，137项创建任务清单化加速推进，其中103项顺利突破，5个项目通过验收。楠溪江旅游基础配套设施加速完善，成功引入知乎文化体验馆等多元业态，绿道骑行、水上竹筏等项目运营升级。下一步，永嘉将持续深耕楠溪江特色资源，培育年轻化、沉浸式文旅新业态，深化区域协同联动，努力把绿水青山转化为富民兴村的“金山银山”，全力打造全国一流文旅康养目的地。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉上半年接待游客1100.23万人次 雁楠联动激活全域旅游新动能

永嘉融媒记者 范海国 记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com