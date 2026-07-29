温州日报 2026-07-29 09:26:52

近日，浙江省旅游区（点）质量等级评定委员会公布新一批国家4A级旅游景区名单，瑞安市圣井山景区成功入选。

温州网讯 近日，浙江省旅游区（点）质量等级评定委员会公布新一批国家4A级旅游景区名单，瑞安市圣井山景区成功入选。目前，瑞安拥有国家A级旅游景区9家，其中4A级景区2家、3A级景区7家。

圣井山景区坐落于该市马屿镇，景区坐拥石殿圣泉、杜鹃花海、云海雾涛、枫香听泉四大特色景观，保存有始建于南宋的全国重点文物保护单位圣井山石殿，殿内古井清泉千年不竭，“圣井”一名由此得来。

据悉，国家4A级旅游景区评价标准严格，不仅要有优质的自然人文资源，还要在旅游交通、游览设施、安全保障、综合服务、文旅融合、智慧旅游等多个维度达到规范标准。

依托得天独厚的自然禀赋与深厚的人文底蕴，圣井山景区紧扣4A创建要求，持续推进项目提质升级。近年来，落地“云江悠境”旅游精品建设带项目，开展圣井石殿、杜鹃花海片区整治提升。不断完善交通配套体系，通过圣井大道（长河线）改造提升，联动平大线形成旅游环线；稳步推进圣井大道岙头段改造、景区儒阳连接线建设、全域环境整治等工作，高标准打造配套停车场，有效打通游客出行“最后一公里”。

硬件提档升级的同时，景区持续深化文旅融合发展。依托杜鹃花赏花季，精心策划非遗民俗展演、主题音乐市集、特色美食节、艺术展览、民俗巡游等一系列沉浸式文旅活动，持续激活景区消费活力，不断提升圣井山品牌知名度与市场吸引力。

来 源：温州日报

原标题： 看山赏花观云海，游殿听泉阅千年

瑞安圣井山晋级国家4A级旅游景区

瑞安融媒记者 周小玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com