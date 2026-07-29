温州日报 2026-07-29 09:26:51

这位新上岗的AI“数字员工”，打破传统人工审核效率低、易疏漏的短板，为鹿城生态环境审批按下“智治加速键”。

温州网讯 近日，在温州市生态环境局鹿城分局审批窗口，环评审批迎来全新变革。以往需要工作人员逐页细审、耗时费力的环评报告，如今只需一键上传，“AI环评助手”用时15分钟即可完成十大类82项核心要素全域扫描，并自动生成红黄绿三色“体检清单”，项目合规情况、风险隐患，一目了然。这位新上岗的AI“数字员工”，打破传统人工审核效率低、易疏漏的短板，为鹿城生态环境审批按下“智治加速键”。

这场高效变革，源自产业发展的真实痛点与现实倒逼。作为温州制鞋产业核心承载地，鹿城集聚2000余家制鞋及配套企业，制鞋业环评项目常年占据全区审批总量的六成。传统人工审核模式下，审核效率偏低、审批尺度不一、报告编制质量参差不齐，不仅让企业反复修改来回折腾，也让政务审批服务陷入效率瓶颈。为破解行业堵点难点，2025年浙江省生态环境厅启动“AI+环评”试点改革，在温州等七个设区市率先落地，制鞋业成为首批试点覆盖的重点行业。

依托核心试点区位优势，鹿城全力推进改革落地，一边打破部门间的数据围墙，汇聚整合百余个专业数据图层，搭建立体化空间信息底座；一边深耕鹿城、瓯海、永嘉等鞋业主产区，对优质环评报告进行系统性拆解、结构化梳理，严格对照编制指南录入规范标准，整合产业园区、国土规划、环境敏感区等海量数据，建成全方位、一体化的环境准入全维度知识库，为智能审批筑牢数据根基。

“在推进该平台落地应用的过程中，我们还大力引导辖区12家编制单位、审批人员及技术评估人员全面上手使用，并每周收集反馈，联合软件公司针对使用中暴露的问题及时优化迭代，持续提升平台的操作友好性和智能编制生成准确率，形成从‘智能编制’到‘辅助审核’再到‘辅助批文生成’的全流程数字化闭环，真正让技术赋能审批提速、管理增效。”温州市生态环境局鹿城分局行政审批科科长项文华介绍道。

在编制端，企业现在只需输入行业类别、建设内容、工艺路线和生产规模，系统就能秒级判断选址合不合适，从源头避开退改风险。环评编制单位选定项目空间位置、填好原辅料用量等少数关键参数，一份格式规范、内容完整的报告初稿便一键生成，重复性劳动大幅“减负”。浙江科寰环境科技有限公司总工程师陈正新算了笔账：编制时间缩短约四成，最核心的内容编写从3天压缩到1小时。“释放出的精力可以投入到质控技术审核等核心业务上，切实推动报告质量提升。”

审核端的变化同样立竿见影。审批人员上传报告，“AI环评助手”即刻深度扫描，输出可视化的“红黄绿”问题清单，重点一目了然。到了批复环节，系统能自动抓取核心数据，按照统一格式一键生成完整批复文本，审批人员只需针对性修改。截至今年6月，鹿城已用AI辅助审核45个制鞋业环评项目，单项目平均节省约10个工作日，效能与质量双双提升。

科技跑得快，制度跟得上。鹿城同步推行环评与排污许可“两证合一”、多评合一、打捆审批、环评豁免等改革，审批流程持续“瘦身”，整体审批时限压缩逾六成，企业最快9个工作日就能同时拿到环评批复和排污许可证。“我们将持续优化营商环境，以优质高效的政务服务，实现生态保护与经济发展双向赋能，擦亮‘温暖营商’与‘投资鹿城’的金字招牌。”鹿城区政务服务中心相关负责人表示。

来 源：温州日报

原标题： AI“数字员工”15分钟极速核验 鹿城环评审批解锁智治新速度

记者 张晨 通讯员 章温曦 鹿政宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com